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Switzerland v Bosnia and Herzegovina: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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El Aston Villa le gana la partida al Newcastle y se lleva a Johan Manzambi tras pagar 60 millones de euros más bonificaciones al Friburgo

Aston Villa
Fichajes
Friburgo
J. Manzambi

Tras la marcha de Tonali y con Bruno Guimaraes a punto de marcharse, los Magpies se ven superados por el equipo de Emery.

El Aston Villa le arrebató en el último momento al Newcastle a Johan Manzambi, centrocampista del Friburgo y de Suiza. Cuando los Magpies creían tener cerrado el fichaje, la rápida acción del equipo de Unai Emery cambió todo. Un golpe duro tras la salida de Sandro Tonali al Tottenham y la petición de Bruno Guimaraes de fichar por el Arsenal.

  • ACUERDO TOTAL

    Según Fabrizio Romano, el Aston Villa acordó con el entorno de Manzambi y con el Friburgo la compra del centrocampista de 2005 por 60 millones de euros más bonificaciones, cerca de 70 millones en total. Manzambi, que ha jugado cuatro partidos en el Mundial —con tres goles y dos asistencias—, se perdió los dos últimos por lesión y viajará pronto a Inglaterra para someterse a los reconocimientos médicos.

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  • LA TRAYECTORIA DE MANZAMBI

    Manzambi se formó en las categorías inferiores del Servette y fichó por el Friburgo en enero de 2023, debutando en el primer equipo en la temporada 2024/2025. En la Bundesliga ha jugado 38 partidos, con 7 goles y 7 asistencias. Con Suiza suma 16 encuentros y 6 tantos desde su debut en junio de 2025.

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