El Aston Villa le gana la partida al Newcastle y se lleva a Johan Manzambi tras pagar 60 millones de euros más bonificaciones al Friburgo

Según Fabrizio Romano, el Aston Villa acordó con el entorno de Manzambi y con el Friburgo la compra del centrocampista de 2005 por 60 millones de euros más bonificaciones, cerca de 70 millones en total. Manzambi, que ha jugado cuatro partidos en el Mundial —con tres goles y dos asistencias—, se perdió los dos últimos por lesión y viajará pronto a Inglaterra para someterse a los reconocimientos médicos.