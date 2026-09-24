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El Aston Villa inicia las conversaciones para renovar el contrato de Emi Buendia mientras Unai Emery se mueve para asegurar el futuro a largo plazo del mediapunta
Asegurar el futuro de un creador clave
El Aston Villa ha abierto conversaciones para ofrecer a Buendia un nuevo contrato, según Daily Mail. El internacional argentino se acerca a la fase final de su actual contrato, que expira en el verano de 2027.
El Aston Villa tiene una opción oficial para ampliar la continuidad de Buendia un año más, hasta 2028. Sin embargo, el club de Midlands quiere idealmente atarlo por aún más tiempo, y ya hay conversaciones en marcha para alcanzar un acuerdo. El jugador de 29 años se ha consolidado como un activo vital para el Villa, mostrando un nivel especialmente impresionante durante gran parte de 2026.
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Superando las dificultades iniciales en Villa Park
Buendía llamó por primera vez la atención de los grandes clubes de la Premier League durante una impresionante etapa en el Norwich City. A pesar de aquella promesa inicial, el argentino necesitó tiempo para encontrar una regularidad en su juego tras llegar a Villa Park.
Lejos de desaparecer, el futbolista de 29 años trabajó sin descanso en la sombra para seguir entrando en los planes de Emery. Su enorme determinación acabó dando sus frutos y le brindó la oportunidad de conseguir una ampliación de contrato tras una espectacular mejoría personal sobre el terreno de juego.
Emery deshizo en elogios al mediapunta el año pasado por la manera en que rescató su carrera en el Villa. «Todo lo que pasó a su alrededor, se lo merecía porque trabajó duro para recuperar su mejor nivel como jugador», dijo Emery.
Reconstruyendo la estabilidad tras las salidas del verano
Emery seguía plenamente convencido de que Buendia recompensaría la confianza del club con actuaciones del máximo nivel. «Cuando decidimos mantenerlo aquí, y él también decidió quedarse aquí, estaba convencido de que podría alcanzar las cifras que está logrando», añadió el entrenador.
Asegurar el futuro de Buendia se ha vuelto todavía más crítico tras un turbulento mercado de fichajes de verano en Villa Park. El club sufrió la pérdida de varias de sus estrellas clave, que se marcharon a clubes rivales de la Premier League.
Morgan Rogers puso rumbo al Chelsea, el defensa Ezri Konsa se fue al Arsenal, y Youri Tielemans fue fichado por el Manchester United. Esas salidas clave han dejado al Villa desesperado por evitar una mayor desestabilización de la plantilla.
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Paso clave en el proyecto en curso de Emery
Mantener a un recurso ofensivo de eficacia probada como Buendia es un paso crucial para preservar la continuidad bajo las órdenes de Emery. Con las conversaciones ya oficialmente en marcha, el Villa espera cerrar las negociaciones rápidamente para disuadir a cualquier posible pretendiente.
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