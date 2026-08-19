El Aston Villa ha confirmado el fichaje definitivo de Suzuki, procedente del Parma de la Serie A. El talentoso internacional japonés aporta a Villa Park una valiosa experiencia del fútbol europeo y del panorama internacional.

Asegurar a un jugador de su calibre supone un gran impulso para la profundidad de la plantilla en la portería. El equipo de captación actuó con decisión para llevar a la Premier League a uno de los jóvenes porteros con más proyección del fútbol actual.