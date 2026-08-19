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El Aston Villa cierra un sorprendente fichaje de la estrella del Mundial Zion Suzuki
Asegurando un objetivo codiciado
El Aston Villa ha confirmado el fichaje definitivo de Suzuki, procedente del Parma de la Serie A. El talentoso internacional japonés aporta a Villa Park una valiosa experiencia del fútbol europeo y del panorama internacional.
Asegurar a un jugador de su calibre supone un gran impulso para la profundidad de la plantilla en la portería. El equipo de captación actuó con decisión para llevar a la Premier League a uno de los jóvenes porteros con más proyección del fútbol actual.
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Construyendo un currículum impresionante
Nacido en Estados Unidos y criado en Urawa, Japón, Suzuki debutó como profesional con el Urawa Red Diamonds con solo 16 años. Tras un breve paso por Bélgica en el Sint-Truiden, pasó las dos últimas temporadas puliendo su juego en Italia con el Parma.
Sus actuaciones consistentes a nivel de clubes le consolidaron rápidamente como un talento destacado en el fútbol europeo. Ese rápido desarrollo le ha valido ahora un fichaje de alto perfil por el fútbol inglés.
Hito histórico en la Premier League
Suzuki llega como el primer jugador japonés y asiático de la historia del Aston Villa. Se une a un creciente contingente de estrellas japonesas que compiten actualmente en la Premier League, entre ellas Wataru Endo, del Liverpool, Daichi Kamada, del Crystal Palace, Kaoru Mitoma, del Brighton & Hove Albion, y Ao Tanaka, del Leeds United.
Su llegada pone de relieve la creciente presencia y calidad del talento japonés que está dejando huella en el fútbol inglés. Aportar ese pedigrí a la plantilla elevará aún más su propio desarrollo.
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Pensando en su debut
Con los trámites del traspaso ya completados, Suzuki se prepara para integrarse en la plantilla y conocer a sus nuevos compañeros. Los aficionados estarán deseando ver cómo se adapta el joven portero a la intensidad del fútbol inglés.
Su llegada abre un nuevo y emocionante capítulo tanto para el jugador como para el club. Los aficionados del Aston Villa esperarán que pueda tener un impacto inmediato a medida que avance la temporada.
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