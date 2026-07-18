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El Aston Villa cierra el fichaje récord de la estrella suiza Johan Manzambi tras su brillante actuación en el Mundial
El Villa ficha a uno de los centrocampistas jóvenes más prometedores de Europa
El Aston Villa ha confirmado el fichaje de Manzambi, procedente del Friburgo. Aunque el club no ha revelado el importe del traspaso, Sky Sports informa que superaría los 50 millones de libras, convirtiéndose en el traspaso más caro por un jugador suizo y superando el récord anterior de Granit Xhaka al Arsenal. Además, es el fichaje más caro de la historia del Villa, por encima de los 59 millones de euros que pagaron al Everton por Amadou Onana en 2024.
El joven de 20 años era prioridad para Emery, que busca reforzar el centro del campo de cara a la próxima campaña europea. Se espera que Manzambi reemplace a Youri Tielemans, recién fichado por el Manchester United.
El Villa superó la competencia de clubes como el Newcastle, y el jugador eligió las Midlands tras su impresionante progresión en el último año.
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Una estrella en ascenso llega a Villa Park
Manzambi fichó por el Villa tras brillar en el Mundial 2026, donde Suiza alcanzó por primera vez en 72 años los cuartos de final. Marcó tres goles y dio dos asistencias en cuatro partidos antes de lesionarse la rodilla en un entrenamiento previo a los octavos contra Colombia.
«El Aston Villa se complace en anunciar el fichaje de Johan Manzambi», reza un comunicado en la web del club. «El internacional suizo de 20 años, que acaba de representar a su país en el Mundial de la FIFA 2026, llega en traspaso definitivo del SC Freiburg.
«Manzambi, una de las promesas más brillantes de Europa, fue clave en la llegada del equipo alemán a la final de la UEFA Europa League, donde marcó en la semifinal para sellar el pase a la final contra el Villa en Estambul. ¡Bienvenido, Johan!»
Manzambi, ilusionado por comenzar su andadura en el Villa
Tras fichar por el club de la Premier League, Manzambi dijo estar impaciente por jugar en Villa Park y ayudar al equipo a competir al máximo nivel: «Estoy muy emocionado de estar aquí y sé que juntos podemos lograr grandes cosas.
«Estoy muy emocionado por jugar en Villa Park. Es un club muy importante en Inglaterra y está disputando la Liga de Campeones. Ya he jugado contra el Aston Villa y, para mí, era el plan perfecto. Espero rendir al mismo nivel que en el Mundial y con el Friburgo, y estoy seguro de que, con el equipo, el entrenador y el cuerpo técnico, podré hacerlo igual».
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La atención se centra ahora en la aventura europea del Villa
Manzambi se adaptará a la Premier League, mientras el Villa se prepara para disputar la Liga de Campeones. Tras la marcha de Tielemans, se espera que sea clave en el centro del campo de Emery, pues el club competirá en varias competiciones la próxima temporada.
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