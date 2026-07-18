El Aston Villa cierra el fichaje récord de la estrella suiza Johan Manzambi tras su brillante actuación en el Mundial

El Aston Villa ha confirmado el fichaje de Manzambi, procedente del Friburgo. Aunque el club no ha revelado el importe del traspaso, Sky Sports informa que superaría los 50 millones de libras, convirtiéndose en el traspaso más caro por un jugador suizo y superando el récord anterior de Granit Xhaka al Arsenal. Además, es el fichaje más caro de la historia del Villa, por encima de los 59 millones de euros que pagaron al Everton por Amadou Onana en 2024.

El joven de 20 años era prioridad para Emery, que busca reforzar el centro del campo de cara a la próxima campaña europea. Se espera que Manzambi reemplace a Youri Tielemans, recién fichado por el Manchester United.

El Villa superó la competencia de clubes como el Newcastle, y el jugador eligió las Midlands tras su impresionante progresión en el último año.











