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El Aston Villa cierra el fichaje de Nicolas Jackson por 65 millones de libras procedente del Chelsea y Unai Emery se reencuentra con su exdelantero del Villarreal
Unai Emery se asegura su objetivo prioritario para el ataque
El Aston Villa ha confirmado la llegada de Jackson, con el delantero de 25 años firmando un contrato de cinco años que incluye una opción por otros 12 meses.
El acuerdo permite a Unai Emery asegurarse por fin a un jugador al que admira desde su etapa juntos en LaLiga. Se entiende que el traspaso está estructurado con un pago inicial de 47,5 millones de libras y 17,5 millones de libras en variables, lo que representa un beneficio significativo para el Chelsea respecto a los 32 millones de libras que pagó al Villarreal en 2023.
El movimiento supone una especie de regreso a casa para Jackson, que vivió su etapa más productiva bajo la tutela de Emery en España. El club de Midlands dio oficialmente la bienvenida en redes sociales a su nuevo número nueve, declarando que la pareja se reencuentra. Esta vez, de granate y azul.
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El Chelsea se despide del delantero ganador de títulos
Para el Chelsea, la salida de Jackson señala un cambio continuado en su parcela ofensiva bajo la dirección de Xabi Alonso. A pesar de haber tenido un papel destacado durante la gira de pretemporada del club y de haber quedado integrado en la dinámica del primer equipo a comienzos de este verano, el atractivo de una cuantiosa cantidad por su traspaso y el deseo del jugador de reencontrarse con Emery resultaron decisivos.
El club emitió un comunicado en el que reconocía sus contribuciones, incluidos sus goles cruciales en competición europea. El comunicado señalaba: "Jackson formó parte de las plantillas del Chelsea que ganaron la Conference League de la UEFA y el Mundial de Clubes de la FIFA. Marcó 13 goles durante esa campaña, incluido uno en la final de Breslavia contra el Real Betis. El jugador, de 25 años, jugó con el Chelsea en pretemporada a las órdenes de Alonso, pero ahora pone rumbo a Villa Park y pone fin a su etapa en Stamford Bridge. Damos las gracias a Nico por sus esfuerzos durante su etapa en el club y le deseamos lo mejor para el futuro".
Fair Play Financiero y la regla de los 45 días
La operación ha levantado sospechas en toda la Premier League debido a la compleja normativa financiera que regula los traspasos entre los mismos dos clubes en una misma ventana. Con Morgan Rogers marchándose al Chelsea en una operación récord para el club de 117 millones de libras y Jackson yéndose en la otra dirección por 65 millones de libras, surgieron dudas sobre las normas de la UEFA relativas a las «transacciones de intercambio de jugadores».
Estas regulaciones están diseñadas para evitar que los clubes inflen artificialmente sus beneficios intercambiando jugadores con valoraciones elevadas. En concreto, la UEFA ajustó las normas para examinar con lupa los acuerdos cerrados dentro de un plazo de 45 días entre sí, lo que normalmente exigiría que los beneficios se redujeran a la diferencia neta en efectivo.
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Impacto en la profundidad de plantilla de Emery
Sobre el césped, Jackson ofrece a Emery una opción ofensiva versátil que ya conoce a la perfección sus exigencias tácticas. Después de pasar el último año puliendo su juego en la Bundesliga, el delantero senegalés regresa a Inglaterra con una mejor definición de cara a puerta y una mayor madurez física. Se espera que compita directamente con Ollie Watkins por un puesto en el once titular o que incluso actúe en un rol más abierto, dada su experiencia jugando en las tres posiciones del frente de ataque.
El traspaso representa la tercera gran operación entre el Villa y el Chelsea este verano, mientras siguen circulando rumores de que el guardameta Emiliano Martinez podría ser el siguiente en poner rumbo a Londres.
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