El Aston Villa acuerda un traspaso inicial de 55 millones de euros para fichar al prodigio del PSG Ibrahim Mbaye

El club ha cerrado con éxito el fichaje de Mbaye después de igualar la valoración de 55 millones de euros del campeón francés. Según informó The Athletic, la operación se encuentra actualmente en proceso de finalización, con toda la documentación necesaria ya en marcha.

La sólida relación entre el presidente del Aston Villa, Nassef Sawiris, y el presidente del PSG, Nasser Al-Khelaifi, resultó ser un factor crucial para cerrar el acuerdo.

Mbaye había despertado un interés considerable de otros grandes clubes este verano, sobre todo del Liverpool, pero el Aston Villa se ha movido con decisión para asegurarse su fichaje. Supone un golpe importante para el club y encaja perfectamente en los planes tácticos trazados por el técnico Emery.