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El Aston Villa acuerda un traspaso inicial de 55 millones de euros para fichar al prodigio del PSG Ibrahim Mbaye
El Aston Villa acuerda un traspaso con el PSG
El club ha cerrado con éxito el fichaje de Mbaye después de igualar la valoración de 55 millones de euros del campeón francés. Según informó The Athletic, la operación se encuentra actualmente en proceso de finalización, con toda la documentación necesaria ya en marcha.
La sólida relación entre el presidente del Aston Villa, Nassef Sawiris, y el presidente del PSG, Nasser Al-Khelaifi, resultó ser un factor crucial para cerrar el acuerdo.
Mbaye había despertado un interés considerable de otros grandes clubes este verano, sobre todo del Liverpool, pero el Aston Villa se ha movido con decisión para asegurarse su fichaje. Supone un golpe importante para el club y encaja perfectamente en los planes tácticos trazados por el técnico Emery.
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Mbaye aporta experiencia en el primer equipo pese a su juventud
El adolescente se incorporó originalmente al PSG procedente del FC Versailles 78 en el verano de 2018 y progresó rápidamente a través de su academia juvenil. Debutó con el primer equipo del club francés en agosto de 2024, con solo 16 años.
Desde entonces, Mbaye ha acumulado 42 apariciones con el primer equipo, con un balance de cuatro goles y cuatro asistencias. Solo la temporada pasada, marcó tres goles y dio dos asistencias en 31 partidos entre todas las competiciones. Durante su etapa en París, Mbaye también se convirtió en el jugador más joven en ser titular en un partido oficial del PSG. Fue titular en 10 partidos de la Ligue 1 y en uno de la Champions League, demostrando que está preparado para el fútbol europeo de alto nivel.
Éxito internacional y revolución veraniega de la plantilla
En la escena internacional, Mbaye cambió su lealtad de las categorías inferiores de Francia para representar a Senegal. Desde que debutó con la selección africana en noviembre de 2025, el extremo ha sumado 15 internacionalidades. Tuvo un papel destacado en el triunfo de Senegal en la Copa Africana de Naciones de 2025, disputando seis partidos, y fue titular en tres encuentros durante el Mundial de 2026, en el que marcó contra Francia el 16 de junio.
A nivel de clubes, el Aston Villa se ha mostrado increíblemente activo durante este mercado de fichajes y ya ha realizado ocho incorporaciones. Se espera que Nicolas Jackson sea su noveno fichaje. El club también ha sufrido salidas importantes, con Morgan Rogers fichando por el Chelsea por 117 millones de libras y Ollie Watkins poniendo rumbo al Al Hilal.
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¿Qué le espera ahora al Aston Villa y a Mbaye?
El Aston Villa se centrará ahora en cerrar el reconocimiento médico y la documentación formal para anunciar oficialmente a Mbaye. Una vez completado el proceso, se integrará de inmediato en la plantilla del primer equipo, aportando una opción natural por la banda derecha para Emery. Con la llegada de Garnacho cedido y la incorporación de Jackson, el club ha renovado por completo su línea de ataque de cara a una exigente campaña en la Premier League y en Europa.
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