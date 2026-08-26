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¡El Aston Villa acuerda un fichaje de 65 millones de libras por Nicolas Jackson! El delantero del Chelsea, listo para reencontrarse con Unai Emery
Emery consigue a su hombre en una operación millonaria
Según The Athletic, el Aston Villa ha acordado un traspaso por un paquete total de 65 millones de libras para fichar a Jackson procedente del Chelsea, poniendo fin a la etapa del delantero en Stamford Bridge. El Villa pagará inicialmente 47,5 millones de libras por adelantado por el internacional senegalés, mientras se ultiman las condiciones personales en Villa Park.
El delantero de 25 años ha sido durante mucho tiempo un objetivo del club y sigue siendo uno de los favoritos de Emery, que desde hace tiempo quería llevarlo a Birmingham. Su llegada supondría la tercera operación entre ambos clubes este verano, después del traspaso récord en la historia del club de Morgan Rogers a Stamford Bridge por 117 millones de libras y de la posterior llegada de Alejandro Garnacho al Villa como cedido por una temporada con una obligación de compra condicional.
- AFP
Un reencuentro con una cara conocida
Jackson ya mostró su mejor versión anteriormente a las órdenes de Emery en el Villarreal, marcando 13 goles antes de cerrar su traspaso al Chelsea en el verano de 2023. Su sólida relación resultó decisiva para cerrar la operación, ya que Emery conocía perfectamente cómo sacar el máximo partido al potencial de este delantero versátil.
Tras llegar originalmente al Chelsea procedente del Villarreal en 2023 por 32 millones de libras y firmar un contrato de ocho años, el delantero acabó registrando 30 goles en 81 apariciones. Aunque ofreció con regularidad destellos de su talento en bruto y de su incansable ética de trabajo, el Chelsea ha optado ahora por capitalizar su valor de mercado como parte de una reestructuración continua de la plantilla bajo su nueva estructura.
Reflexionando sobre una cesión en la Bundesliga
Una cesión al Bayern de Múnich durante la campaña 2025-26 hizo que el delantero senegalés contribuyera a su 34.º título de la Bundesliga, ampliando su propio récord, al firmar ocho goles y dos asistencias en 23 partidos de liga. Aunque el acuerdo incluía una tarifa inicial de 16,5 millones de euros y una obligación de compra condicional de 65 millones de euros, finalmente no se cumplieron los criterios necesarios para hacer permanente el traspaso en el Allianz Arena.
El presidente de honor del Bayern, Uli Hoeness, arrojó después luz sobre la cláusula y reveló que la obligación de compra exigía que Jackson fuera titular en 40 partidos, excluyendo los encuentros de la DFB-Pokal. Como el delantero solo fue titular en 13 partidos entre la Bundesliga y la Champions League durante la campaña, la cláusula expiró, lo que provocó su regreso a Stamford Bridge antes de que el Villa interviniera.
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Llega a Villa Park un jugador con experiencia internacional
Con 37 internacionalidades y ocho goles con Senegal en su haber, Jackson aporta a la plantilla de Emery una calidad internacional contrastada. Desde que debutó ante Países Bajos en el Mundial de 2022, se ha convertido en una pieza fundamental del ataque de Senegal y, más recientemente, disputó cuatro partidos y dio una asistencia en el Mundial de este verano, en el que Senegal cayó en dieciseisavos de final ante Bélgica.
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