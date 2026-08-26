Según The Athletic, el Aston Villa ha acordado un traspaso por un paquete total de 65 millones de libras para fichar a Jackson procedente del Chelsea, poniendo fin a la etapa del delantero en Stamford Bridge. El Villa pagará inicialmente 47,5 millones de libras por adelantado por el internacional senegalés, mientras se ultiman las condiciones personales en Villa Park.

El delantero de 25 años ha sido durante mucho tiempo un objetivo del club y sigue siendo uno de los favoritos de Emery, que desde hace tiempo quería llevarlo a Birmingham. Su llegada supondría la tercera operación entre ambos clubes este verano, después del traspaso récord en la historia del club de Morgan Rogers a Stamford Bridge por 117 millones de libras y de la posterior llegada de Alejandro Garnacho al Villa como cedido por una temporada con una obligación de compra condicional.