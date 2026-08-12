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El Aston Villa abre conversaciones para fichar al exdefensa del Manchester United Aaron Wan-Bissaka procedente del descendido West Ham
Unai Emery apunta a reforzar el lateral derecho
El entrenador del Aston Villa, Emery, ha identificado el puesto de lateral derecho como una zona prioritaria a mejorar este verano, mientras busca construir una plantilla capaz de competir en varios frentes. El club está buscando activamente competencia de alto nivel para el actual titular, Matty Cash, y Wan-Bissaka ha emergido como uno de los principales candidatos en su lista de objetivos, según ha informado The Athletic. La capacidad defensiva del jugador de 28 años se considera un encaje ideal para la flexibilidad táctica que Emery exige a su línea defensiva.
El interés por Wan-Bissaka llega después de que otras posibles operaciones para esa misma posición no llegaran a buen puerto en las primeras fases del mercado de fichajes, mientras el Aston Villa busca construir una plantilla capaz de competir en la Champions League la próxima temporada, tras su triunfo en la Europa League el curso pasado y un impresionante cuarto puesto en la Premier League. Un movimiento por Emerson Royal, el defensa del Flamengo y ex del Tottenham Hotspur, no se materializó, lo que llevó al equipo de reclutamiento a virar hacia otras opciones.
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Un salvavidas tras el descenso del West Ham
El West Ham United se encuentra en una posición complicada tras su descenso al Championship, lo que marcará la primera vez que el club del este de Londres juegue en la segunda división desde la campaña 2011-12. En consecuencia, se entiende que el West Ham está abierto a autorizar la salida de Wan-Bissaka. El defensa disputó 27 partidos en todas las competiciones con el West Ham la temporada pasada, en la que repartió tres asistencias.
Pese a la alta valoración, el movimiento supondría un cambio importante en la fortuna del jugador, que tuvo problemas para contar con minutos de forma regular hacia el final de la pasada temporada. Wan-Bissaka solo fue titular en dos de los últimos siete partidos del West Ham en la campaña, y con frecuencia se vio desplazado por Kyle Walker-Peters. Su contrato en el London Stadium se extiende hasta 2031, después de firmar un acuerdo de siete años al llegar procedente del Manchester United en una operación de 15 millones de libras.
Pedigrí internacional e historia del United
Mientras su club atravesaba dificultades, Wan-Bissaka se ha mantenido como una figura clave en el panorama internacional con la RD del Congo. Fue titular en los cuatro partidos de la selección en el Mundial de este verano, firmando actuaciones impresionantes que llamaron la atención de varios ojeadores.
Antes de su etapa en Londres, Wan-Bissaka se consolidó como uno de los defensores más fiables de Europa en el uno contra uno durante un exitoso periodo en Old Trafford. Disputó 190 partidos a lo largo de cinco temporadas con el Manchester United, donde fue una pieza fundamental de las plantillas que levantaron títulos, al ganar la Copa de la Liga en 2022-23 y la FA Cup en 2023-24.
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Competencia por los puestos en el West Ham
Desde su llegada al West Ham, Wan-Bissaka ha disputado 65 partidos en dos temporadas, pero su progresión se vio interrumpida en ocasiones por compromisos internacionales. Su ausencia durante la Copa Africana de Naciones (AFCON) permitió a Walker-Peters postularse para un puesto en el once inicial, un desafío que Wan-Bissaka tuvo dificultades para superar en las últimas semanas de la temporada.
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