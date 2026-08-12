El entrenador del Aston Villa, Emery, ha identificado el puesto de lateral derecho como una zona prioritaria a mejorar este verano, mientras busca construir una plantilla capaz de competir en varios frentes. El club está buscando activamente competencia de alto nivel para el actual titular, Matty Cash, y Wan-Bissaka ha emergido como uno de los principales candidatos en su lista de objetivos, según ha informado The Athletic. La capacidad defensiva del jugador de 28 años se considera un encaje ideal para la flexibilidad táctica que Emery exige a su línea defensiva.

El interés por Wan-Bissaka llega después de que otras posibles operaciones para esa misma posición no llegaran a buen puerto en las primeras fases del mercado de fichajes, mientras el Aston Villa busca construir una plantilla capaz de competir en la Champions League la próxima temporada, tras su triunfo en la Europa League el curso pasado y un impresionante cuarto puesto en la Premier League. Un movimiento por Emerson Royal, el defensa del Flamengo y ex del Tottenham Hotspur, no se materializó, lo que llevó al equipo de reclutamiento a virar hacia otras opciones.