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Adhe Makayasa

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El Aston Villa, a punto de recibir un importante impulso financiero mientras Unai Emery se prepara para el choque de la Supercopa de la UEFA con el PSG

Aston Villa
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Paris Saint-Germain vs Aston Villa
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El Aston Villa está a punto de recibir un importante impulso económico mientras el equipo de Unai Emery ultima los preparativos para su duelo de la Supercopa de la UEFA contra el Paris Saint-Germain en Salzburgo. El ganador de la Europa League se embolsará millones en premios por parte del organismo rector del fútbol europeo, una inyección clave de fondos mientras busca cerrar fichajes a última hora del verano.

  • El triunfo europeo desbloquea una inyección económica

    El Aston Villa se ha asegurado un pago de varios millones de libras tras clasificarse para la Supercopa de la UEFA gracias a su victoria en la Europa League de la temporada pasada. El equipo de Emery se enfrentará al Paris Saint-Germain en Salzburgo después de que el gigante francés conquistara la Champions League. Un contundente triunfo por 3-0 contra el SC Freiburg en la final de Estambul puso el broche a una noche memorable para el club de Midlands, poniendo fin a una sequía de títulos de 30 años y asegurando su segundo gran honor europeo.

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    Desglose de los ingresos de la Supercopa

    Los ganadores de la Supercopa recibirán un premio total de 5 millones de euros (4,3 millones de libras), compuesto por una cuota de participación de 4 millones de euros y una prima por victoria de 1 millón de euros, mientras que los subcampeones se llevarán 4 millones de euros (3,4 millones de libras). La UEFA ha confirmado que los pagos tanto a Villa como al PSG se efectuarán el viernes 21 de agosto.

    El Villa generó aproximadamente 30 millones de libras gracias a su exitosa trayectoria en la Europa League la pasada temporada, mientras que el PSG acumuló alrededor de 100 millones de libras por su campaña europea tras derrotar al Arsenal en la final.

  • El dinero de los premios ayuda al mercado de fichajes

    Aunque, en comparación, es relativamente modesto, cualquier ingreso extra proporciona un margen de maniobra crucial mientras el Villa lidia con las restricciones de la Regla del Coste de la Plantilla de la UEFA, ampliamente difundidas. La inyección de dinero que está por llegar da a Emery un margen financiero vital para ir a por objetivos en la recta final del mercado de fichajes. Se espera que el Villa cierre un acuerdo por el lateral izquierdo del Atlético de Madrid Matteo Ruggeri, mientras que Joao Palhinha sigue en su radar para cubrir la baja del lesionado Amadou Onana.

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    Emery se prepara para París

    El PSG afronta el encuentro con el objetivo de conquistar su segunda Supercopa consecutiva, después de imponerse al Tottenham Hotspur en la tanda de penaltis en Udine el pasado verano. Mientras tanto, el lateral del Villa Matty Cash ha expresado su firme determinación de llevarse a casa el trofeo europeo. El gran evento de Salzburgo servirá como una prueba definitiva del grado de preparación de la plantilla de Emery antes de que el mercado de fichajes de verano cierre oficialmente.

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