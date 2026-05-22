Goal.com
En directoEntradas
Dan GasparKooora.com
Loai Mohamed

Traducido por

Dan Gaspar en una entrevista con Kooora: Los porteros de Ghana son los mejores del mundo… y 5 claves para detener a Harry Kane

Ghana vs Panama
Ghana
Panama
World Cup
England vs Ghana
England
H. Kane
Croatia vs Ghana
Croatia
C. Queiroz
C. Ronaldo
G. Buffon
Iran vs New Zealand
Iran
New Zealand
Ghana
Panamá
Canadá
Inglaterra
EE. UU.
Croacia
Portugal
Italia
Irán
Nueva Zelanda

Nuestros porteros pueden dejar la portería a cero ante Inglaterra y Croacia

No partimos de cero ante Ghana y podemos alcanzar los cuartos de final del Mundial.

Trabajar con Queiroz en siete ocasiones ha sido un honor que me ha hecho crecer.

Cristiano Ronaldo posee una combinación única; es un profesional excepcional.

Buffon es el mejor del siglo XXI, y el fútbol moderno exige más a los porteros.

A pocas semanas del Mundial 2026, Ghana se prepara a contrarreloj para un grupo complicado con Inglaterra, Croacia y Panamá, bajo el mando del portugués Carlos Queiroz, y a su lado está uno de los entrenadores de porteros más experimentados del fútbol mundial, el estadounidense de origen portugués Dan Gaspar.

Con 70 años y más de 30 de experiencia, Gaspar ha trabajado en varios países y dirigido a selecciones como Portugal, Irán y Sudáfrica junto a Queiroz, además de pasar por clubes como Oporto y Benfica. Ahora se prepara para su tercer Mundial, tras participar con Portugal en 2010 y con Irán en 2014.

En entrevista con «Kooora» describió su séptima experiencia junto a Queiroz, a quien considera mentor y amigo, y reveló los secretos de su larga relación.

El veterano técnico confía en que Ghana pueda llegar lejos y destaca a sus porteros: Lawrence Zigi, Joseph Anang y Benjamin Asare, tienen el nivel para dejar la portería a cero frente a Inglaterra o Croacia, y los definió como «los mejores del mundo».

Explicó su método para neutralizar a delanteros como Harry Kane, y recordó su experiencia con Cristiano Ronaldo, a quien definió como un «profesional excepcional» por su disciplina y obsesión por mejorar. También analizó la evolución del puesto de portero y eligió a Gianluigi Buffon como el mejor del siglo XXI. A continuación, el texto de la entrevista:

  • FBL-FRIENDLY-QAT-KENAFP

    Enhorabuena por incorporarte al cuerpo técnico de la selección de Ghana. Esta será la séptima vez que trabajas con Kiroš. ¿Cuál es el secreto de esta larga relación entre vosotros?

    Para mí, el entrenador Queiroz fue mentor y amigo. Trabajar a su lado me permitió formarme en entornos futbolísticos de primer nivel, junto a jugadores y entrenadores de élite de los seis continentes. Por eso siempre le estaré agradecido.

    Nuestra relación se basa en confianza, sinceridad, lealtad y una obsesión común por la excelencia. Carlos exige el máximo de profesionalidad, precisión, disciplina y compromiso. Juntos hemos vivido Copas del Mundo, victorias, presiones y momentos difíciles que nos han unido.

    Más allá de la táctica y el entrenamiento, compartimos la convicción de que el fútbol se trata de las personas: forjar mentalidad, fortaleza, unidad y carácter. Él confió en mí, me desafió y me ayudó a crecer. Ahora siento la responsabilidad de transmitir estos conocimientos y esta experiencia a la nueva generación. Trabajar con Carlos Queiroz ha sido un honor constante.

    • Anuncios

  • Asumiste el cargo poco antes del Mundial de 2026, ¿te preocupa afrontar este reto?

    En el fútbol de élite, el tiempo es un enemigo. La experiencia enseña a aprovechar cada minuto. No partimos de cero: Ghana tiene talento, físico, orgullo y pasión.

    Nuestra labor es aportar claridad, organización, disciplina y confianza. La presión es parte del juego; si buscas comodidad, este no es tu lugar.

  • El mayor logro de Ghana fue llegar a los cuartos de final del Mundial de 2010. ¿Crees que la generación actual puede repetir ese logro?

    La historia inspira, pero no gana partidos. Ghana siempre ha tenido jugadores valientes, fuertes y con talento.

    El fútbol moderno exige organización, mentalidad, disciplina táctica y espíritu de equipo. Si los jugadores se comprometen con el proyecto y se sacrifican por sus compañeros, todo es posible. Los Mundiales no se ganan solo con talento, sino con equipos completos. Nuestra filosofía es clara: el equipo siempre está por encima del individuo.

  • ¿Tienes un portero capaz de dejar su portería a cero ante Inglaterra y Croacia?

    Sí, lo tenemos. Pero mantener la portería a cero no es solo responsabilidad del portero. La defensa es tarea de todo el equipo.

    En el Mundial, el portero necesita valentía, control emocional, liderazgo, comunicación y tomar decisiones bajo presión. Confiamos en nuestros porteros: mantener la portería a cero es un trabajo de equipo.

  • Albania v England - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    ¿Cómo preparas a tu portero para enfrentarse a un delantero como Harry Kane?

    Enfrentarse a un delantero como Harry Kane va más allá de la técnica: es también un duelo psicológico y táctico. Los grandes delanteros estudian a los porteros, así que estos deben analizarlos aún mejor.

    Analizamos sus movimientos, ángulos de disparo, postura, lanzamientos de penalti y decisiones en el área.

    Sin embargo, la clave es la estabilidad emocional: ante delanteros de élite, un segundo de duda puede ser letal. El portero debe mantener la calma en el caos y conservar la sangre fría cuando la presión aumenta.

  • ¿A qué jugador no te gustaría enfrentarte en el Mundial de 2026?

    En el Mundial no hay rivales fáciles. Los jugadores más peligrosos unen inteligencia, movimiento, serenidad y eficacia letal. Pero yo me concentro más en nuestra preparación que en temer a un jugador concreto.

  • Dan GasparKooora.com

    A nivel personal, esta será tu tercera participación en el Mundial. ¿En qué se diferenciará de tus dos experiencias anteriores con Portugal e Irán?

    Cada Mundial tiene su propio espíritu. Con Portugal sentí una enorme presión y expectativas. Con Irán, un gran espíritu de lucha, emoción y orgullo nacional. Con Ghana viví algo único: pasión, energía, fe y el encanto del fútbol africano.

    A nivel personal, esta experiencia te transforma: de joven te centras en el torneo, pero con la madurez valoras el lado humano, los sacrificios, las emociones y el privilegio de representar a millones.

  • He pasado seis años en la selección de Irán. ¿Afecta al equipo la polémica sobre su participación en el torneo?

    Siento gran respeto y cariño por el pueblo iraní. El fútbol es muy importante para ellos y, durante los años que viví allí, los jugadores siempre representaron a su país con orgullo y pasión.

    La política es otra cosa; el fútbol une a la gente y aporta alegría en tiempos difíciles.

  • Como entrenador estadounidense, ¿crees que Estados Unidos puede organizar una edición histórica del torneo?

    Sin duda, EE. UU. destaca en la organización y la gestión empresarial del fútbol. Pero los trofeos no se ganan solo con buena administración.

    Norteamérica tiene infraestructura de primer nivel: estadios, transporte e instalaciones magníficas. Lo especial de esta edición es el crecimiento cultural del fútbol en Estados Unidos, y este torneo puede dejar un legado enorme para el deporte.

  • Dan Gaspar - ronaldo - messi

    Ya has jugado con Cristiano Ronaldo en la selección de Portugal... ¿Qué puedes decir de él?

    La grandeza de Cristiano Ronaldo no se basa solo en su talento, sino en su disciplina y obsesión por mejorar. La gente ve los goles y los títulos, pero no ve su profesionalidad diaria, sus hábitos de recuperación, su espíritu competitivo ni su atención a los detalles.

    Lo que marca la diferencia no es solo la motivación en los días clave, sino mantener un nivel de excelencia mundial cada día. Cristiano se entrega con cuerpo, mente y corazón. Esa combinación lo hace único. Es un guerrero perfecto.

  • Ha entrenado a porteros legendarios como Vítor Baía y Rui Patrício... ¿Cuál es el mejor portero con el que ha trabajado?

    Es una pregunta difícil, pues cada época y cada portero son distintos. Vítor Baía tenía carisma, liderazgo y mentalidad ganadora. Rui Patrício destacaba por su serenidad y fortaleza bajo presión.

    He trabajado con grandes porteros de muchos países y cada uno tenía algo especial. Mi filosofía es simple: el portero que entreno hoy es el mejor del mundo. Quiero que crean en sí mismos. Ahora toda mi atención está en los porteros de Ghana; para mí, son los mejores.

  • ¿Crees que la posición de portero está experimentando un retroceso técnico?

    No es un retroceso: la posición ha evolucionado mucho. Hoy, un portero debe atajar, organizar, ser atlético, tomar decisiones y jugar bien con los pies bajo presión.

    Las exigencias han crecido: el fútbol moderno expone más a los porteros, pues muchos equipos construyen el juego desde atrás y las defensas han evolucionado. Así, la posición se ha vuelto más completa y compleja.

  • ¿Quién crees que ganará el Guante de Oro en el Mundial de 2026?

    El Guante de Oro suele ir al portero cuyo equipo llega lejos en el torneo. Un torneo destacado puede cambiarlo todo para un guardameta.

    Hay muchos porteros magníficos, pero pronosticar el premio antes del Mundial es arriesgado: el fútbol siempre sorprende.

  • Italian goalkeeper Gianluigi Buffon kissDDP

    Tras más de tres décadas de experiencia, ¿a quién consideras el mejor portero del siglo XXI?

    Para mí, Gianluigi Buffon lo tiene todo: consistencia, liderazgo, mentalidad, calidad técnica, solidez y rendimiento bajo presión.

    Sinto también gran respeto por otros porteros que marcaron su época, como Lev Yashin, Gordon Banks, Dino Zoff, Peter Schmeichel, Oliver Kahn, Manuel Neuer, Alisson Becker, Ederson y más. Todos ellos han enriquecido el arte de la portería.

  • ¿Hay algo más que quieras añadir?

    El fútbol une a las personas más allá del idioma, la cultura, la religión y la política. Los Mundiales crean recuerdos que duran para siempre.

    Para mí, entrenar no es solo ganar; también es ayudar a los jugadores a crecer como profesionales y personas. Cada día es una oportunidad para aprender, evolucionar y representar algo mayor que uno mismo.