Goal.com
En directo
باسم العريني - التعاونx/altaawoun1956FC
GOAL

Traducido por

El «asesino» de la colaboración desafía a todos... Cinco partidos que no te puedes perder en la última jornada de la Liga de Fútbol

FEATURES
Al Kholood U21 vs Al Taawoun U21
Al Kholood U21
Al Taawoun U21
Jawwy Elite League U-21
Al Fayha U21 vs Al Raed U21
Al Fayha U21
Al Raed U21
Al Nassr U21 vs Al Hilal U21
Al Nassr U21
Al Hilal U21
Al Adalah U21 vs Al Jabalin U21
Al Adalah U21
Al Jabalin U21
Al Orobah U21 vs Al Wehda U21
Al Orobah U21
Al Wehda U21
Al Ahli U21 vs Al Qadisiyah U21
Al Ahli U21
Al Qadisiyah U21
Al Ettifaq U21 vs Al Khaleej U21
Al Ettifaq U21
Al Khaleej U21
Al Riyadh U21 vs Al Fateh U21
Al Riyadh U21
Al Fateh U21
Al Okhdood U21 vs Damac U21
Al Okhdood U21
Damac U21
Al Hazem U21 vs Al Najmah U21
Al Hazem U21
Al Najmah U21
Al Ittihad U21 vs Al Shabab U21
Al Ittihad U21
Al Shabab U21
Arabia Saudita

Enfrentamientos emocionantes que motivan a las estrellas del futuro en la última semana

Todas las miradas se dirigen hacia la vigésima y última jornada de la Liga Joy para la élite sub-21, que supone la etapa final de una temporada llena de emoción y competencia, en la que muchas jóvenes promesas buscan aprovechar esta última oportunidad para demostrar su valía y llamar la atención antes de que caiga el telón sobre el campeonato.

Esta jornada reviste una importancia especial, no solo por la clasificación final, sino también por el deseo de los jóvenes talentos de demostrar su valía para dar el salto al primer equipo y dejar una huella sólida que refuerce sus oportunidades futuras en los grandes clubes.

Lee también... Periodista saudí: «Salah está acabado... ¡y la prensa egipcia lo promociona!».
Lee también... El enigma de Mbappé en el Real Madrid... ¿solución mágica o crisis técnica y psicológica?

En esta jornada destacan varios talentos capaces de demostrar su fuerza y mantener su nivel a lo largo de la temporada, encabezados por Basem Al-Arini, estrella del Al-Taawoun y máximo goleador de la competición, que busca continuar con su brillantez y liderar a su equipo para terminar la temporada de la mejor manera posible.

  • العريني - التعاونx/altaawoun1956FC

    Basem Al-Arini... el asesino de Al-Taawoun

    Es una de las figuras más destacadas de la temporada actual en todos los aspectos, ya que lidera la clasificación de goleadores de la Liga Joi con 17 tantos.

    Al-Arini aventaja por tres goles a Jalal Al-Salem, delantero del Al-Ittifaq, que ocupa el segundo puesto.

    Ve la Liga Saudí de Fútbol Aéreo a través de stc tv

    Al-Salem también marcó el gol que dio la victoria al Al-Ittifaq por 2-1 sobre el Al-Bukairiya, este miércoles, en el estadio de este último, en un partido aplazado de la decimoséptima jornada de la Liga de Fútbol Aéreo de Élite.

    Se espera que Al-Arini vuelva a brillar en el enfrentamiento contra Al-Khaloud en la última jornada, ya que es la pieza clave para que su equipo haya alcanzado los 37 puntos y el tercer puesto.


    • Anuncios
  • جلال السالم - الاتفاقx/EttifaqSa

    El verdugo del acuerdo

    Jalal Al-Salem tendrá una tarea relativamente más fácil que Al-Arini cuando dirija al Al-Ittifaq contra el Al-Khaleej en la última jornada.

    Sigue la Liga Saudí de Fútbol en stc tv

    El Al-Ittifaq necesita que su máximo goleador brille para mantener sus opciones de estar entre los cuatro primeros, ya que los «Comandos» ocupan el segundo puesto con 38 puntos.


  • عمار اليهيبي نجم المنتخب السعودي للشباب والقادسيةx/AlqadsiahFuture

    El mago de Al-Qadisiyah

    La afición se prepara para seguir el segundo partido estrella de la vigésima jornada de la Liga de Élite Sub-21 de la temporada 2025-2026, que enfrentará al Al-Ahli y al Al-Qadsia en un duelo considerado uno de los más destacados del campeonato esta temporada.

    Este partido reviste una gran importancia para ambos equipos, no solo en lo que respecta a la clasificación de la liga, sino también para demostrar la fuerza de los jóvenes jugadores y su capacidad para dejar huella antes de que termine la temporada.

    En el centro de este duelo destaca la joven estrella del Al-Qadsia, Ammar Al-Yahibi, un talentoso creador de juego y extremo que se ha convertido en uno de los mayores talentos saudíes en la categoría sub-21.

    Al-Yahibi posee unas habilidades individuales magníficas, ya que destaca en el regate individual y en la retención del balón bajo presión, lo que le da la capacidad de inclinar la balanza a favor de su equipo en los momentos decisivos del partido.

    Además, Al-Yahibi destaca por su gran velocidad de movimiento y su rapidez en la toma de decisiones sobre el terreno de juego, con una excelente capacidad para internarse desde las bandas hacia el centro y lanzar ataques. También cuenta con una inteligencia táctica que le permite leer el desarrollo del juego y crear ocasiones y goles para sus compañeros, lo que le convierte en el jugador más influyente de las filas del Al-Qadisiyah en este importante partido.


  • El director de orquesta del Al-Hilal

    En la última jornada de la Liga de Jú, el Al-Hilal confía en las habilidades de una selecta grupo de sus mejores jugadores, capaces de inclinar la balanza a favor del equipo y lograr la victoria en los momentos decisivos.

    Esta jornada supone una oportunidad decisiva para que el Al-Hilal mantenga el liderato o consolide su posición en la lucha por el título, lo que exige que cada jugador dé lo mejor de sí mismo.

    En el centro de esta ecuación destaca el mediocampista estrella Abdullah Zaid, conocido por su capacidad para controlar el ritmo del juego y crear ocasiones; es el jugador en el que confía el cuerpo técnico para ser el motor principal del ataque azul durante el último partido. Sus habilidades para realizar pases precisos y regatear bajo presión lo convierten en un arma peligrosa frente a cualquier defensa.

    Además, el Al-Hilal confía en la compenetración entre Zaid y el resto de estrellas del equipo para crear oportunidades de ataque continuas y lograr la armonía táctica que aumente las posibilidades del equipo de conseguir el resultado deseado. El rendimiento colectivo, junto con el talento de Abdullah Zaid, puede ser el factor decisivo para determinar el campeón de la temporada.


  • Goleador del Al-Nasr

    El Al-Nasr espera que su goleador, Saad Haqawi, vuelva a brillar en la última jornada de la Liga de los Emiratos, en la que el equipo busca sumar tres puntos cruciales para afianzar su posición en la lucha por el título.

    El regreso de Haqwi supone un gran impulso para el equipo en el aspecto ofensivo, dada su capacidad para marcar y crear ocasiones en los momentos decisivos.

    Sin embargo, la tarea no será fácil para el Al-Nassr, ya que se enfrentará a su rival tradicional, el Al-Hilal, en el derbi de Riad, un partido que siempre se caracteriza por la igualdad y la emoción, y que exige la máxima concentración y preparación de todos los jugadores.

    Este enfrentamiento llega en un momento decisivo, en el que el Al-Nassr confía en la cohesión del equipo y en la ejecución precisa de la táctica, con la esperanza de que su goleador, Saad Haqawi, sea el factor decisivo que pueda decidir el derbi a favor de los amarillos y alegrar a su afición al final de la temporada.