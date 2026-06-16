Antes de ese primer gol en el Mundial, del rugido del Azteca y de la camiseta verde, había un niño que jugaba descalzo en Maguipayán.

Quinones se escapaba a jugar sin permiso, pasaba horas en el campo, a veces sin volver a casa ni para comer, y seguía jugando aunque se rasgara los pantalones y su madre tuviera que cosérselos.

Magui Payán no era una academia; era instinto, escape y supervivencia. El balón no era solo un pasatiempo, sino la primera señal de que Quiñones podía ir más allá.

César Valencia, su mentor en Fútbol Paz, contó a ESPN MX que jugar descalzo no solo reforzó su amor por el balón, sino que moldeó su físico: tobillos fuertes, un golpeo preciso, equilibrio y potencia. Todo, según Valencia, nació de esas condiciones de infancia.

En Fútbol Paz no se le veía como un niño con talento más, sino como un jugador incansable; sus compañeros le decían «Pantera». Valencia, sin embargo, creía que ese apodo se quedaba corto: para él, Quinones era un león por la forma en que atacaba la portería.