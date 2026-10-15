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El ascenso de Ethan Ampadu: fichaje por el Chelsea a los 16 años, «muy lejos de estar a la altura» en el Sheffield United y líder que cada semana rinde «como mínimo un siete sobre diez» en el Leeds United
Ampadu llegó al Chelsea siendo un adolescente considerado una gran promesa.
Ampadu, natural de Exeter, comenzó su carrera en el club de su ciudad y debutó con el primer equipo del Exeter City con solo 15 años, 10 meses y 26 días, batiendo un récord que había establecido en Devon Cliff Bastin, leyenda del Arsenal.
Su evidente potencial no tardó en llamar la atención, y la joven promesa apareció en los radares de los equipos de la Premier League. Finalmente, el poderoso Chelsea de Stamford Bridge se impuso en la pugna por su codiciado fichaje.
Ampadu solo disputó 12 partidos oficiales con el Chelsea, uno de ellos en la máxima categoría, pero adquirió una valiosa experiencia fuera del oeste de Londres al incorporarse al RB Leipzig y al Sheffield United, así como al Venezia y al Spezia.
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Un internacional galés recupera el rumbo en Elland Road
El traspaso definitivo se concretó en 2023, cuando puso rumbo a Yorkshire Occidental. El Leeds pagó 7 millones de libras (9 millones de dólares), una operación que ha resultado ser toda una ganga: Ampadu asumió la capitanía apenas un año después de su llegada.
Capitaneó al Leeds hasta el título de la Championship en 2025, antes de contribuir a consolidar su permanencia en la Premier League la temporada pasada. El jugador de 26 años es uno de los primeros nombres que Daniel Farke apunta en su alineación cuando está en condiciones de jugar, y ha incorporado a su juego una regularidad de «siete sobre diez».
Ampadu se ha ganado el cariño de la afición en Elland Road. Es un cambio de suerte extraordinario para alguien que, en un momento dado, corría el riesgo de ser considerado una joven promesa que acabó quedándose por el camino.
Ampadu se ha convertido en un capitán talismán para el Leeds.
Preguntado por el ascenso de Ampadu, el exdefensa del Leeds Kilgallon, que hablaba en colaboración con los mejores sitios de apuestas deportivas con criptomonedas, declaró a GOAL: «Cuando ibas a verlo jugar en el Sheffield United, donde estuvo cedido, no le salían las cosas. Conozco a varios chicos que han jugado allí y he hablado con algunas personas. Yo decía: “¿Quién es este Ampadu? Ahora mismo parece que no da el nivel”.
«Ahora ha llegado al Leeds United y vaya jugador. Capitán, líder, no se pierde un partido, puede jugar de central o de mediocentro. Sinceramente, no le he visto hacer un mal partido. En todos merece, como mínimo, un siete. Es quien lidera al equipo.
«Hay un gran ambiente en el vestuario del Leeds United. Creo que es él quien se encarga de mantenerlo. Es un líder dentro y fuera del campo. No tengo más que elogios para él. Creo que el otro día bromearon con que no marca suficientes goles, pero hace todo lo demás, esas cosas en las que quizá la gente no se fija tanto: las entradas, las carreras para replegarse.
«Ha sido un jugador absolutamente destacado para el Leeds United. El Leeds ha tenido buenos jugadores en lo que va de temporada, pero Ampadu ha sobresalido. De verdad que sí».
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La próxima cita será con el Manchester United y Fernandes
El Leeds necesitará que Ampadu muestre su versión más combativa cuando vuelva a jugar en la Premier League el domingo. El Leeds se prepara para enfrentarse al Manchester United, que se dispone a cruzar los Peninos mientras aumenta la presión sobre el cuestionado entrenador Michael Carrick.
Farke espera asestar otro golpe a la continuidad del entrenador tras haber sumado cuatro puntos ante sus viejos rivales la temporada pasada, y confía en que su capitán se imponga en lo que promete ser un entretenido duelo en el centro del campo con el creador de juego portugués Bruno Fernandes.
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