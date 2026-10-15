Ampadu, natural de Exeter, comenzó su carrera en el club de su ciudad y debutó con el primer equipo del Exeter City con solo 15 años, 10 meses y 26 días, batiendo un récord que había establecido en Devon Cliff Bastin, leyenda del Arsenal.

Su evidente potencial no tardó en llamar la atención, y la joven promesa apareció en los radares de los equipos de la Premier League. Finalmente, el poderoso Chelsea de Stamford Bridge se impuso en la pugna por su codiciado fichaje.

Ampadu solo disputó 12 partidos oficiales con el Chelsea, uno de ellos en la máxima categoría, pero adquirió una valiosa experiencia fuera del oeste de Londres al incorporarse al RB Leipzig y al Sheffield United, así como al Venezia y al Spezia.