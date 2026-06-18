Es dudoso que Bouaddi se beneficie ya de fichar por el PSG este verano, pues Luis Enrique cuenta con el que muchos consideran el mejor trío de centrocampistas del mundo, lo que podría limitar su tiempo de juego en una etapa clave de su formación.
Además, en el Allianz Arena tendría por delante a Joshua Kimmich, aunque el Bayern deberá buscar pronto un sucesor y Bouaddi es uno de los pocos talentos disponibles.
En Arsenal la competencia es igual de dura: Martin Zubimendi, fichado por 56 millones de libras, perdió la titularidad ante Myles Lewis-Skelly ya en su primera temporada en Londres. Sin embargo, la incapacidad de los Gunners para mantener la posesión ante rivales de élite quedó expuesta en la final de la Liga de Campeones contra el PSG, lo que explica por qué Mikel Arteta parece desesperado por fichar a Bouaddi, quien ofrece la combinación ideal de físico y técnica.
El gran interés del Liverpool resulta aún menos sorprendente, dado que su mediocampo falló repetidamente la temporada pasada, y Bouaddi parece ser el número 6 atlético y consumado que los Reds llevan reclamando desde la época de Jürgen Klopp en el club.
El centrocampista reconoce el interés, pero ahora solo piensa en llevar a Marruecos lo más lejos posible en el Mundial. Cuando deba elegir, tendrá varias opciones y, por lo mostrado hasta ahora, seguro que acertará.