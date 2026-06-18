Bouaddi ascendió rápido en las categorías inferiores del Lille y ya había jugado con el filial en la quinta división cuando, el 5 de octubre de 2023, el entrenador Paulo Fonseca lo incluyó en el once inicial para el partido de la Conference League contra el KI Klaksvik.

Con solo 16 años y tres días, se convirtió en el jugador más joven en disputar una competición de clubes de la UEFA y en el más joven del Lille desde 1981. Fonseca declaró: «Hemos descubierto a un jugador para el futuro». Y no se equivocó: dossemanas después debutó en Ligue 1 ante el Brest y se convirtió en el futbolista más joven de la era moderna del campeonato.

Solo dos semanas después, debutó en la Ligue 1 ante el Brest y se convirtió en el jugador más joven de la competición en el siglo XXI. Antes de acabar la temporada 2023-24 sumó 16 partidos con el primer equipo. Así que no extrañó que el Lille le ampliara el contrato hasta 2027 ese verano.

«Estoy orgulloso y feliz de seguir la aventura con el LOSC, el club que me dio una oportunidad y me permitió debutar como profesional», declaró el centrocampista. «¿Mis ambiciones para la próxima temporada? Darlo todo para alcanzar los objetivos del club y hacer que nuestros aficionados se sientan orgullosos».