Goal.com
En directo
Arsenal League Cup GFXGOAL

Traducido por

El Arsenal ya ha visto cómo las derrotas en la final de la Copa de la Liga le echaban por tierra la temporada en otras ocasiones; Mikel Arteta debe encontrar la manera de deshacerse de una vez por todas de la etiqueta de «equipo que se viene abajo en los momentos decisivos»

El Arsenal llegó a la final de la Copa de la Liga del domingo contra el Manchester City con la esperanza de que fuera la primera parada de su camino hacia el cuádruple. Los Gunners habían entrado en el último tercio de la temporada 2025-26 como favoritos para ganar las cuatro competiciones en las que participaban. Sin embargo, en el primer escollo de Wembley, se vinieron abajo.

Nada parecía salir bien para el equipo de Mikel Arteta. Empezaron con bastante buen pie, y el portero del City, James Trafford, tuvo que realizar una triple parada en el minuto seis, pero eso fue lo mejor que pudieron hacer los de rojo.

La derrota por 2-0 ante los hombres de Pep Guardiola supuso un récord indeseado: el Arsenal es ahora el equipo que más finales de la Copa de la Liga ha perdido consecutivamente, con un total de cuatro. La historia de amor que el club mantiene con la FA Cup no se extiende a su pariente de la EFL.

A lo largo de los años, los ganadores de la Copa de la Liga suelen sufrir un bajón de forma en la recta final de la temporada. Esa es una tradición que el Arsenal esperará que continúe para alejar la amenaza del City y alzarse con la Premier League, pero el propio historial de los Gunners, que nunca se han recuperado del todo de la decepción de una final, también es motivo de preocupación.

  • Arsenal manager Arsene Wenger enters theAFP

    Batalla de Cardiff

    Arsène Wenger nunca ganó una Copa de la Liga en más de dos décadas al frente del Arsenal. Intentó enfocar esta competición como un campo de pruebas para los jóvenes promesas del club y con fines experimentales. «Le Professeur» no logró alcanzar su primera final en esta competición hasta 2007 y, como recompensa, decidió alinear a los jugadores que les habían llevado hasta allí. La media de edad de la alineación, de 21 años, fue la más joven de la historia en una final profesional inglesa. Se enfrentaron a un Chelsea dirigido por José Mourinho, que en aquel momento había ganado dos Premier League consecutivas y era, en la práctica, la respuesta inglesa a los «Galácticos».

    La diferencia entre las dos alineaciones era tan abismal que solo se puede apreciar al enumerarlas para comprender la diferencia de calidad. Mourinho alineó a su mejor once: Petr Cech; Lassana Diarra, John Terry, Ricardo Carvalho, Wayne Bridge; Claude Makelele, Michael Essien, Michael Ballack, Frank Lampard; Didier Drogba, Andriy Shevchenko.

    En el bando rojo, Wenger alineó a: Manuel Almunia; Justin Hoyte, Kolo Touré, Philippe Senderos, Armand Traoré; Theo Walcott, Cesc Fàbregas, Denilson, Abou Diaby; Jérémie Aliadière, Julio Baptista.

    Sorprendentemente, el Arsenal se adelantó gracias a un Walcott de 17 años, pero Drogba empató poco después. Un partido muy reñido se convirtió en un caos en el tiempo añadido después de que Drogba adelantara al Chelsea, con John Obi Mikel, Emmanuel Adebayor y Touré expulsados.

    La opinión general tras la última final de la Copa de la Liga en el Millennium Stadium de Cardiff fue que el Arsenal fue el mejor equipo ese día y se había posicionado para el futuro, pero acabó desmoronándose tanto a corto como a largo plazo. El equipo de Wenger solo ganó tres de sus 12 partidos restantes de la Premier League esa temporada y fue eliminado de la Liga de Campeones en octavos de final por el PSV Eindhoven, mientras que no volvería a levantar ningún título hasta 2014.

    • Anuncios
  • Arsenal's French defender Laurent KoscieAFP

    La sorpresa de Birmingham

    El Arsenal volvió a alcanzar la final de la Copa de la Liga en 2011 y, en esta ocasión, partía como gran favorito para poner fin a una sequía de títulos que, a esas alturas, se había convertido en uno de los primeros memes de Internet, al menos en el ámbito futbolístico. El Birmingham City, que ocupaba el decimocuarto puesto de la Premier League, era el rival, y Wenger se mostró implacable con su alineación en esta ocasión, alineando a su once más fuerte para cumplir con el objetivo.

    Sin embargo, el Arsenal se las arregló para perder de todos modos. Nikola Zigic rompió el empate a favor de los Blues justo antes de la media hora de juego, pero Robin van Persie aseguró que el partido llegara al descanso con empate. A medida que avanzaba un partido tenso, el Birmingham ganó confianza en que podía dar la sorpresa. No tuvieron que esforzarse demasiado para marcar el gol decisivo.

    Un malentendido entre Laurent Koscielny y el portero Wojciech Szczesny permitió a Obafemi Martins colarse y empujar el balón a la portería vacía. Contra todo pronóstico, el Birmingham venció al Arsenal en una gran final de copa, y ninguno de los dos equipos volvió a ser el mismo después de aquello. Los Blues de Alex McLeish solo ganaron dos veces más a partir de entonces, cayendo en la tabla y descendiendo a la Championship, mientras que los hombres de Wenger también solo lograron la victoria en dos ocasiones más, lo que hizo que sus esperanzas de título se esfumaran al caer del segundo al cuarto puesto.

  • Arsenal v Manchester City - Carabao Cup FinalGetty Images Sport

    El último hurra de Wenger

    La última final de Wenger como entrenador del Arsenal fue la Copa de la Liga de la temporada 2017-18, con el City como rival aquel día. Irónicamente, Arteta se encontraba en el banquillo contrario, ya que el español estaba en su segunda temporada como asistente de Guardiola.

    Las posibilidades del Arsenal de imponerse eran escasas. Se trataba de un City que se encaminaba hacia la primera —y, hasta la fecha, única— temporada con 100 puntos de la Premier League. Estuvieron a punto de adelantarse por sorpresa gracias a Pierre-Emerick Aubameyang, pero esa ocasión fue lo más destacado de la tarde de los Gunners. Sergio Agüero aprovechó una defensa notoriamente débil de Shkodran Mustafi para adelantar al City, mientras que los goles de Vincent Kompany y David Silva en la segunda parte sellaron una contundente victoria por 3-0 para el equipo de Guardiola.

    La noticia de la marcha de Wenger al final de la temporada no se hizo oficial hasta abril, pero todas las señales apuntaban a que esta sería su última temporada. Clasificarse para la Liga de Campeones terminando entre los cuatro primeros parecía increíblemente improbable, por lo que los Gunners se esforzaron al máximo para ganar la Europa League en su lugar. Plantaron cara al Atlético de Madrid hasta el final en una semifinal de gran calidad, pero perdieron por un 2-1 en el global, y la era Wenger terminó de forma tan discreta que fue necesario que Arteta resucitara al club varios años después.

  • FBL-ENG-LCUP-ARSENAL-MAN CITYAFP

    El Manchester City «huele sangre»

    El City condenó al Arsenal a su cuarta derrota consecutiva en una final de la Copa de la Liga el domingo, esta vez con Arteta enfrentándose a su mentor, Guardiola. Fue un partido que demostró que el alumno aún no se había convertido en maestro, ya que los Gunners fueron completamente superados en Wembley.

    Entre los minutos 60 y 64, el lateral izquierdo del City, Nico O'Reilly, se coló dos veces en el área del Arsenal para aprovechar unos centros picados desde la banda derecha. La primera se la sirvió en bandeja Kepa Arrizabalaga, pero la segunda fue fruto de su pura fuerza de voluntad. Fue una recompensa merecida para el City, que fue el equipo que se plantó y decidió que quería ser el encargado de decidir la final por sí mismo en lugar de dejar que se le escapara.

    La atención vuelve ahora a la lucha por el título de la Premier League, y O'Reilly ha admitido que el City intuye una oportunidad para superar al Arsenal en la clasificación. Cuando CBS Sports le preguntó si su equipo podía ahora «oler la sangre», O'Reilly respondió: «Sí, al 100 %. La sangre nunca se fue; siempre la hemos olido. Tenemos confianza en nosotros mismos, sabemos que podemos hacerlo; ellos tienen que venir a nuestro campo, que es un lugar difícil, como todo el mundo ha podido ver esta temporada. Así que sí, olemos sangre y tenemos que seguir adelante. [Ganar la final] significa mucho para nosotros, nos da impulso y ahora solo hay que seguir adelante. Obviamente, es un duro golpe para ellos».

  • Arsenal v Manchester City - Carabao Cup FinalGetty Images Sport

    ¿Hay motivos para el optimismo?

    Pero el City no tiene el control de la lucha por el título. El destino ha estado en manos del Arsenal durante meses y apenas han dejado que ningún otro equipo se les acerque.

    La diferencia de puntos es actualmente de nueve, aunque el City tiene un partido menos y recibirá a los Gunners en el Etihad Stadium el 19 de abril. Sin embargo, incluso si el Arsenal perdiera ese encuentro y la diferencia se redujera a tres puntos, seguiría liderando la clasificación de cara al tramo final.

    Arteta también suele aprender de sus errores. Después de que el Arsenal cayera por 4-1 en el Etihad hacia el final de su primera temporada como aspirante al título, decidió convertir al equipo en una apisonadora defensiva. Su campaña 2024-25 se vio arruinada por una crisis de lesiones que puso de manifiesto su falta de profundidad, y rectificaron esta deficiencia con un ajetreado mercado de fichajes de verano que les ha permitido estar en la lucha por el cuádruple este año.

    El Arsenal sigue siendo el equipo a batir. Esta ha sido su primera derrota por más de un gol en toda la temporada. La ironía es que quizá tengan que dejar de derrotarse a sí mismos si quieren superar este bache de una vez por todas.

  • FBL-ENG-LCUP-ARSENAL-MAN CITYAFP

    El mensaje de Arteta

    Arteta se mostró, obviamente, bastante apagado en las entrevistas posteriores al partido, aunque conservaba un atisbo de esperanza de cara al futuro. Sigue habiendo mucha confianza en que esta puede ser una temporada especial para el Arsenal.

    Cuando se le preguntó cómo iba a levantar el ánimo de los jugadores, Arteta respondió: «Bueno, sobre todo hay que ponerlo en perspectiva: lo que este equipo ha hecho en los últimos ocho meses ha sido increíble, y vamos a aprovechar esta decepción y esta garra para vivir los dos meses más increíbles que hayamos pasado juntos nunca; eso depende de nosotros y gestionaremos esa energía de la forma adecuada. Ahora tenemos que pasar por ese dolor y esa decepción, y es normal, forma parte del fútbol».

    Es fácil decir todo esto, pero otra cosa muy distinta es ponerlo en práctica. ¿Qué pasará si el Arsenal encaja un gol en su próximo partido de la Premier League en el Emirates? ¿Cómo responderá la afición? ¿Está demasiado arraigado en el ADN del club el hecho de desmoronarse en el último momento? ¿Llegarán a los jugadores los cánticos viscerales de «segundos otra vez, ole ole»? Estamos a punto de ver el verdadero carácter de este equipo.

Copa
Manchester City crest
Manchester City
MCI
Liverpool crest
Liverpool
LIV
Copa
Southampton crest
Southampton
SOU
Arsenal crest
Arsenal
ARS