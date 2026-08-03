Goal.com
En directoEntradas
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.
Newcastle United v Bournemouth - Premier LeagueGetty Images Sport
Muhammad Zaki

Traducido por

El Arsenal ve rechazada su oferta inicial por Bruno Guimaraes mientras el Newcastle lucha por retener a su capitán

Fichajes
B. Guimaraes
Arsenal
Newcastle
Premier League

Según los informes, el Newcastle ha rechazado con firmeza la primera oferta del Arsenal por Bruno Guimaraes. El campeón de la Premier League está deseoso de llevar al internacional brasileño al Emirates Stadium para reforzar el centro del campo de Mikel Arteta, pero el Newcastle sigue decidido a retener a su capitán pese a la creciente presión del jugador.

  • El Newcastle se mantiene firme ante la primera ofensiva del Arsenal

    Newcastle ha rechazado una oferta inicial del Arsenal por los servicios de Guimaraes tras unas conversaciones directas, según Sky Sports. El Arsenal, reciente campeón nacional, ha identificado al jugador de 28 años como un objetivo prioritario para reforzar sus opciones en el centro del campo de cara a la nueva temporada. Sin embargo, la directiva de St James' Park ha dejado claro que no tiene intención de dejar salir a su estrella sin presentar batalla.

    A pesar de este rechazo inicial, el Arsenal está debatiendo internamente si volver con una oferta mejorada. El centrocampista brasileño, que llegó procedente del Lyon por 40 millones de libras en 2022, se ha convertido en el corazón del Newcastle, con 195 partidos disputados y 31 goles.



    • Anuncios
  • FBL-ENG-PR-ARSENAL-NEWCASTLEAFP

    Guimaraes toma cartas en el asunto

    La situación se ha complicado por el propio deseo del jugador de marcharse al norte de Londres. Según se informa, el centrocampista ha viajado a la concentración de pretemporada del club en La Manga, España, con la única intención de presentar una solicitud formal de traspaso y mantener conversaciones decisivas para forzar su salida del club.

    La frustración del centrocampista se ha visto alimentada por las salidas de figuras clave, incluido el exentrenador Eddie Howe y compañeros como Anthony Gordon y Sandro Tonali. Guimaraes ya rindió homenaje a su antiguo técnico en las redes sociales, al escribir: "¡¡Rey de este club!! Gracias por todo lo que has hecho por nosotros. Me encantó disfrutar de nuestro tiempo juntos. ¡Gracias por hacerme mejor jugador y mejor persona!"


  • Matthias Jaissle se enfrenta a una crisis inmediata en la plantilla

    La creciente saga del traspaso supone un quebradero de cabeza inmediato para Jaissle, de quien se espera que tome las riendas en St James' Park, pero que aún no ha sido presentado oficialmente como entrenador. El técnico de 38 años había planeado construir su equipo en torno al capitán brasileño, pero ahora se enfrenta a la posibilidad de perder al jugador más influyente del club antes incluso de hacerse cargo de su primer partido oficial.


    • ¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

    Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

    Sigue a GOAL en Google
  • Newcastle United v Brighton & Hove Albion - Emirates FA Cup Fifth RoundGetty Images Sport

    Los cambios radicales continúan en St James' Park

    La posible salida de Guimaraes sería otro hito significativo en un verano de agitación para el Newcastle. El club ya se ha movido en el mercado, activando recientemente una cláusula de rescisión de 25,7 millones de libras para el portero Lukas Hornicek, que competirá con Nick Pope, de 34 años.

    El Newcastle tiene programado para el sábado un amistoso de pretemporada contra el Valencia, lo que deja a Jaissle muy poco tiempo para asentar su plantilla. Se espera que Guimaraes se una al grupo en España para entrenarse, pero su atención sigue centrada en cerrar un traspaso al Emirates.

Amistosos
Arsenal crest
Arsenal
ARS
Real Betis crest
Real Betis
BET
Amistosos
Valencia crest
Valencia
VAL
Newcastle crest
Newcastle
NEW