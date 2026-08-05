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«¡El Arsenal tiene muy buenas opciones!» - El exgunner Anders Limpar cree que Mikel Arteta dominará la Premier League tras la salida de Pep Guardiola
Apuestan por el Arsenal para lograr otro título
Limpar cree que el Arsenal debería ser el favorito para volver a ganar la Premier League con Arteta. Espera que el Arsenal lidere la lucha por el título pese a la fuerte competencia de otros equipos. Limpar señaló al Manchester City y al Manchester United como los rivales más cercanos del Arsenal, aunque también advirtió de que el Chelsea podría entrar en la pelea tras reforzarse con Xabi Alonso. Añadió que el Tottenham y uno de estos dos equipos, el Brighton o el Liverpool, deberían completar el top 6 esta temporada.
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La salida de Guardiola lo cambia todo
Limpar cree que el Arsenal está en una posición más fuerte porque dos de los entrenadores más exitosos de la Premier League, Guardiola y Jurgen Klopp, ya no están al mando.
«Todo podría cambiar dependiendo de lo que pase antes de que se cierre el mercado de fichajes, pero creo que el Chelsea va a estar ahí esta temporada», dijo Limpar a SveaCasino. «Han fichado a los jugadores que pueden convertirlo en un equipo realmente bueno bajo las órdenes de Xabi Alonso, pero creo que la lucha por el título será entre el Arsenal, el Manchester City y el Manchester United. Creo que todos van a ser realmente buenos. El resto del top six será Chelsea, Tottenham Hotspur y probablemente Brighton o Liverpool.
«El Arsenal tiene una muy buena oportunidad de volver a ganar la Premier League porque no veo una amenaza mayor para ellos con Pep Guardiola y Jurgen Klopp ya fuera de la liga, así que pueden ser inteligentes e ir partido a partido para asegurarse de defender su título».
Tres fichajes estrella para un dominio total
Aunque el Arsenal ya cuenta con una plantilla fuerte, Limpar cree que añadir tres talentos de clase mundial podría elevar al equipo a una fuerza imparable. Instó al conjunto del norte de Londres a intentar operaciones ambiciosas antes de que se cierre el mercado de fichajes. Al hablar de las posibles llegadas de Bruno Guimaraes, Julian Alvarez y Vinicius Junior, Limpar expuso su visión para lograr un éxito duradero a nivel nacional y europeo bajo las órdenes de Arteta.
"Un club como el Arsenal siempre necesita buenos jugadores, pero traer a Bruno Guimaraes, Julian Alvarez, Vinicius Jr", explicó. "También tienes a un jugador como Christos Tzolis, que ya parece de clase mundial. Con estos jugadores, el Arsenal puede dominar la Premier League y la Liga de Campeones durante los próximos tres años.
"No creo que Tzolis vaya a jugar tanto, lo cual sería una pena, pero el Arsenal necesita fichar a todos los buenos jugadores que pueda. Antes del verano, habría dicho que necesitaban dos o tres jugadores para refrescar la plantilla y seguir arriba. Con los fichajes que ya han hecho, Mikel Arteta va a llevar la voz cantante.
"En la derecha, el Arsenal tiene a Noni Madueke y Bukayo Saka. Ya tenemos a Viktor Gyokeres y Kai Havertz arriba. Pero, ¿y si Kai Havertz se lesionara otra vez? Vimos que Viktor Gyokeres tuvo altibajos de forma la temporada pasada. Bukayo Saka todavía no es todo lo que puede llegar a ser.
"Si el Arsenal incorpora a Vinicius, Bruno Guimaraes y Julian Alvarez para sumarlos a Christos Tzolis, ese es el tipo de jugadores que mantienes a largo plazo y el Arsenal empezará a parecer el equipo de ensueño, con Mikel Arteta en una posición en la que puede elegir la combinación que quiera".
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El Arsenal se prepara para el choque de la Community Shield
El equipo de Arteta se enfrentará ahora al Real Betis en Dublín el miércoles 5 de agosto, antes de recibir al Borussia Dortmund en la Emirates Cup el domingo 9 de agosto. Cerrará sus amistosos contra el Como el miércoles 12 de agosto. Después, el Arsenal centrará toda su atención en los títulos oficiales. Se medirá al Manchester City en la Community Shield en el Principality Stadium de Cardiff el domingo 16 de agosto.
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