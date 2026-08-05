Aunque el Arsenal ya cuenta con una plantilla fuerte, Limpar cree que añadir tres talentos de clase mundial podría elevar al equipo a una fuerza imparable. Instó al conjunto del norte de Londres a intentar operaciones ambiciosas antes de que se cierre el mercado de fichajes. Al hablar de las posibles llegadas de Bruno Guimaraes, Julian Alvarez y Vinicius Junior, Limpar expuso su visión para lograr un éxito duradero a nivel nacional y europeo bajo las órdenes de Arteta.

"Un club como el Arsenal siempre necesita buenos jugadores, pero traer a Bruno Guimaraes, Julian Alvarez, Vinicius Jr", explicó. "También tienes a un jugador como Christos Tzolis, que ya parece de clase mundial. Con estos jugadores, el Arsenal puede dominar la Premier League y la Liga de Campeones durante los próximos tres años.

"No creo que Tzolis vaya a jugar tanto, lo cual sería una pena, pero el Arsenal necesita fichar a todos los buenos jugadores que pueda. Antes del verano, habría dicho que necesitaban dos o tres jugadores para refrescar la plantilla y seguir arriba. Con los fichajes que ya han hecho, Mikel Arteta va a llevar la voz cantante.

"En la derecha, el Arsenal tiene a Noni Madueke y Bukayo Saka. Ya tenemos a Viktor Gyokeres y Kai Havertz arriba. Pero, ¿y si Kai Havertz se lesionara otra vez? Vimos que Viktor Gyokeres tuvo altibajos de forma la temporada pasada. Bukayo Saka todavía no es todo lo que puede llegar a ser.

"Si el Arsenal incorpora a Vinicius, Bruno Guimaraes y Julian Alvarez para sumarlos a Christos Tzolis, ese es el tipo de jugadores que mantienes a largo plazo y el Arsenal empezará a parecer el equipo de ensueño, con Mikel Arteta en una posición en la que puede elegir la combinación que quiera".