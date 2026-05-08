Mikel Arteta admite que la «frustrante» lesión de Timber es más compleja de lo esperado y podría marginarlo el resto de la temporada del Arsenal. El defensa no juega desde marzo, cuando se retiró ante el Everton, y su ausencia pesa en la recta final de los Gunners.

Aunque en un principio se esperaba una recuperación rápida, la lesión se ha prolongado. Arteta llegó a decir que el jugador estaría solo unos días de baja, pero a falta de cuatro partidos para el final aún no ha regresado. La falta de progresos ha llevado al cuerpo técnico a replantearse su participación en lo que queda de temporada.



