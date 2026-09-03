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El Arsenal sufre un doble varapalo por lesiones antes del derbi ante el Chelsea
Guimaraes y Mosquera, ausentes del entrenamiento
Según The Sun, la preparación del Arsenal para su próximo duelo contra el Chelsea se ha visto afectada por una importante doble preocupación por lesiones. Durante una sesión de entrenamiento abierta celebrada en London Colney el jueves, no hubo rastro del fichaje veraniego Bruno Guimaraes ni del defensa Cristhian Mosquera. La ausencia de ambos jugadores ha generado dudas sobre su disponibilidad para el fin de semana, mientras el Arsenal busca mantener su inicio perfecto en la nueva temporada de la Premier League.
Guimaraes, que llegó al norte de Londres procedente del Newcastle United en un mediático acuerdo de 75 millones de libras durante el mercado de fichajes de verano, ha estado lidiando con un persistente problema en la ingle. El centrocampista brasileño se vio obligado a perderse el estreno del Arsenal en la Premier League contra el Coventry City, aunque sí reapareció brevemente con un cameo de 19 minutos saliendo desde el banquillo ante el Aston Villa el lunes.
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Arteta, prudente con el estado físico de Guimaraes
Arteta ha sido increíblemente cuidadoso con la carga de trabajo de su nuevo mediocentro desde su llegada procedente del Newcastle United. Según se informa, el club está adoptando un enfoque muy preventivo con el estado físico de Guimaraes, especialmente dada la profundidad de opciones disponibles en la medular. Sin embargo, perder a un jugador de su calibre para un partido tan importante como un derbi londinense contra el Chelsea de Xabi Alonso supondría un golpe para la fluidez táctica del equipo.
La situación de Mosquera parece ligeramente más preocupante para el cuerpo técnico. El defensa español tuvo que ser sustituido en los últimos compases de la victoria contra el Aston Villa el lunes por la noche. Aunque fue reemplazado por Ezri Konsa en el minuto 79, la valoración inicial del entrenador sugirió que el cambio fue simplemente una medida de precaución y no una respuesta a una lesión grave.
Se avecina una reestructuración defensiva
En declaraciones a los medios tras la victoria en Villa Park, Arteta ofreció una actualización sobre el estado de Mosquera y afirmó: "Está bien, pero sentía que estaba a punto de sufrir algo, y por eso tenemos el banquillo que tenemos, y por eso tuvimos que dar entrada a Ezri".
Si se considera que el español de 22 años no está en condiciones de jugar el domingo, se le abre la puerta a Konsa para hacer su debut completo en casa en el Emirates. Konsa, que completó el mes pasado un traspaso de 51 millones de libras procedente del Aston Villa, es el candidato natural para entrar en la línea defensiva.
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Los rivales londinenses pugnan por la supremacía temprana
Los problemas defensivos no acaban ahí para el Arsenal, ya que Jurrien Timber también sigue siendo duda para el fin de semana. Con Saliba de baja durante un periodo prolongado tras una lesión agravada durante la Copa del Mundo, la profundidad de plantilla de Arteta está siendo puesta a prueba en este inicio de temporada.
Tanto el Arsenal como el Chelsea han firmado inicios impecables en la nueva campaña, al encadenar dos victorias en sus dos primeros partidos de la Premier League. El Arsenal abrió la temporada con un cómodo triunfo por 3-0 ante el Coventry City antes de imponerse por 1-0 al Aston Villa, mientras que el Chelsea ofreció actuaciones de muchos goles para vencer al Fulham por 3-2 y superar al Brighton por 4-3.
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