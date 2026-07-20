El Arsenal se suma a la puja por el jugador del Liverpool y del PSG, valorado en 102 millones de libras, tras perder a Morgan Rogers, que fichó por el Chelsea en un traspaso récord de 117 millones de libras

El Arsenal se ha sumado a la puja por Diomande, ya que Mikel Arteta busca reestructurar sus opciones ofensivas tras un giro dramático de los acontecimientos en el mercado de fichajes. El experto en fichajes Fabrizio Romano ha afirmado en su canal de YouTube que el club del norte de Londres ha realizado una consulta inicial por el internacional de Costa de Marfil, que se ha convertido en uno de los jóvenes más codiciados del fútbol europeo tras una temporada estelar en la Bundesliga.

Sin embargo, el Leipzig pide unos 120 millones de euros (102 millones de libras), por lo que cualquier acuerdo exigirá un gran desembolso. «El Arsenal ha consultado a los agentes de Diomande para saber si puede entrar en la negociación», añadió Romano.