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El Arsenal se suma a la puja por el jugador del Liverpool y del PSG, valorado en 102 millones de libras, tras perder a Morgan Rogers, que fichó por el Chelsea en un traspaso récord de 117 millones de libras
Los Gunners se fijan en Diomande, estrella del Leipzig
El Arsenal se ha sumado a la puja por Diomande, ya que Mikel Arteta busca reestructurar sus opciones ofensivas tras un giro dramático de los acontecimientos en el mercado de fichajes. El experto en fichajes Fabrizio Romano ha afirmado en su canal de YouTube que el club del norte de Londres ha realizado una consulta inicial por el internacional de Costa de Marfil, que se ha convertido en uno de los jóvenes más codiciados del fútbol europeo tras una temporada estelar en la Bundesliga.
Sin embargo, el Leipzig pide unos 120 millones de euros (102 millones de libras), por lo que cualquier acuerdo exigirá un gran desembolso. «El Arsenal ha consultado a los agentes de Diomande para saber si puede entrar en la negociación», añadió Romano.
- Ben STANSALL / AFP
El Chelsea se impone a los Gunners en la pugna por Rogers
El Arsenal quería fichar a Rogers, de 23 años, como su prioridad ofensiva. Sin embargo, el Chelsea pagó 117 millones de libras al Villa para llevárselo a Stamford Bridge y frustrar los planes gunners.
Romano destacó el impacto del fichaje y afirmó: «Ahora debemos estar atentos al Arsenal, pues perder a Morgan Rogers es un duro golpe; era su objetivo número uno y por eso presionaban para cerrar el acuerdo.
Es una gran sorpresa que se vaya al Chelsea; habrá consecuencias en el mercado para el Arsenal, sin duda; es un gran golpe que no esperaban».
Compitiendo con el Liverpool y el PSG por la estrella del Leipzig
La puja por Diomande no es fácil para el Arsenal: Liverpool y París Saint-Germain llevan meses siguiendo al extremo. Ahora el PSG parece tener ventaja, aunque Liverpool sigue interesado, pues ve a Diomande como sucesor a largo plazo de su veterana delantera.
Romano resumió así la situación: «Diomande ya tiene un acuerdo personal con el PSG, que negocia con Leipzig. Arsenal ha llamado para informarse».
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Opciones alternativas y la situación de Álvarez
Aunque la atención se ha centrado en Diomande, no es el único objetivo del Arsenal. El club londinense también sigue de cerca la situación de Julián Álvarez en el Atlético de Madrid, un fichaje que podría complicarse por el interés del Barcelona y la reticencia del Atlético a vender a un rival nacional.
«Aunque es otro tema, el Arsenal sigue de cerca la situación de Julián Álvarez y el Barcelona. La tensión entre ambos clubes españoles es alta; si Álvarez no puede fichar por el Barcelona porque el Atlético se niega a venderle, el Arsenal podría intervenir», explicó Romano.
«El Atlético no quiere vender, pero si se quiebra la relación con Julián y lo venden en agosto, el Arsenal podría intervenir».
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