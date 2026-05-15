Según The Times, Arteta quiere reforzar el centro del campo y Fernandes es uno de sus objetivos. El técnico del Arsenal prefiere jugadores versátiles y con talento, cualidades que el portugués mostró en su primera temporada en la Premier con el West Ham: 36 partidos, cuatro goles y tres asistencias.

Su polivalencia en la medular encaja con lo que busca Arteta. Además, el Arsenal escuchará ofertas por Christian Norgaard, quien apenas ha jugado desde su llegada del Brentford. Así, Fernandes llegaría para competir con Declan Rice y Martin Zubimendi.