Bronze no se anduvo con rodeos a la hora de analizar en qué momento se les escapó la eliminatoria. A pesar de haber conseguido la victoria esa noche, la veterana lateral señaló las dificultades del Chelsea en el último tercio del campo como el factor decisivo en el conjunto de los dos partidos. «No hay mucho más que pudiéramos haber hecho en los dos partidos. Fuimos el mejor equipo, pero no el más certero. Esa fue la diferencia», declaró a la BBC. «Ellas tuvieron remates certeros en el primer partido, lo que nos supuso una dura batalla contra un equipo de primera. Sabíamos que podíamos conseguir la victoria esta noche, que es obviamente lo que hicimos, pero fallamos demasiadas ocasiones y dimos en el larguero.

«No podíamos haber hecho mucho más. La portera realizó algunas paradas realmente buenas. Podemos estar orgullosas de nosotras mismas, fuimos el mejor equipo y ganamos el partido de hoy. Tenemos que aprovechar esa energía y concentración hasta el final de la temporada, porque aún hay cosas por las que luchar», añadió Bronze.