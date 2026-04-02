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El Arsenal se mostró demasiado letal para el Chelsea, aunque Lucy Bronze insiste en que las Blues fueron superiores en la derrota de la Liga de Campeonas femenina
Los sueños europeos del Blues terminaron en decepción
El partido disputado en Stamford Bridge se decidió por un estrecho margen y por una remontada tardía de las locales que, al final, no fue suficiente. Un dramático gol de Sjoeke Nusken en el minuto 94 aseguró la victoria por 1-0 de la noche para el equipo de Sonia Bompastor, pero el daño causado en el partido de ida resultó insuperable. Las Blues cayeron por un marcador global de 3-2, ya que la montaña que tenían que escalar tras el partido de ida era simplemente demasiado empinada para superarla frente a las actuales campeonas.
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Bronze achaca la derrota a la falta de puntería
Bronze no se anduvo con rodeos a la hora de analizar en qué momento se les escapó la eliminatoria. A pesar de haber conseguido la victoria esa noche, la veterana lateral señaló las dificultades del Chelsea en el último tercio del campo como el factor decisivo en el conjunto de los dos partidos. «No hay mucho más que pudiéramos haber hecho en los dos partidos. Fuimos el mejor equipo, pero no el más certero. Esa fue la diferencia», declaró a la BBC. «Ellas tuvieron remates certeros en el primer partido, lo que nos supuso una dura batalla contra un equipo de primera. Sabíamos que podíamos conseguir la victoria esta noche, que es obviamente lo que hicimos, pero fallamos demasiadas ocasiones y dimos en el larguero.
«No podíamos haber hecho mucho más. La portera realizó algunas paradas realmente buenas. Podemos estar orgullosas de nosotras mismas, fuimos el mejor equipo y ganamos el partido de hoy. Tenemos que aprovechar esa energía y concentración hasta el final de la temporada, porque aún hay cosas por las que luchar», añadió Bronze.
Bompastor, furioso por el drama arbitral
El partido terminó en medio de una gran confusión, ya que la entrenadora del Chelsea, Sonia Bompastor, fue expulsada en los últimos compases. La técnica de las Blues se enfureció por un incidente en el que se vieron involucradas Katie McCabe y Alyssa Thompson, y más tarde sacó su teléfono móvil durante una entrevista posterior al partido para mostrar cómo la extremo estadounidense había sido agarrada del pelo, una acción que el VAR no sancionó. «Me traje el teléfono. No sé si se puede ver eso, y probablemente no sea habitual», dijo Bompastor. «Pero si miran este vídeo... para mí es claramente una tarjeta roja para la jugadora del Arsenal. Le está tirando del pelo a Alyssa. Así que creo que, para mí, es otra vez el VAR, que no es capaz de revisar esa situación. No sé para qué tenemos el VAR».
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Se desvanecen las esperanzas en la liga y la atención se centra en la FA Cup
A pesar de la decepción europea, el ánimo en el seno del Chelsea sigue siendo optimista ahora que el equipo vuelve a centrarse en la competición nacional. Las Blues ya se han asegurado la Copa de la Liga Femenina esta temporada, pero su férreo dominio sobre el título de la Superliga Femenina se está resquebrajando. El equipo de Bompastor se encuentra actualmente a nueve puntos del líder, el Manchester City, a falta de solo tres partidos, lo que las deja al borde de quedarse sin el título de liga por primera vez en seis temporadas y solo por tercera vez en 11 campañas.
Con sus esperanzas en la WSL pendiendo de un hilo, Bronze instó a sus compañeras a mantener el nivel de rendimiento mostrado en el partido de vuelta contra el Arsenal, y concluyó: «Podemos estar orgullosas de nosotras mismas, fuimos el mejor equipo, ganamos el partido de hoy. Tenemos que aprovechar esa energía y concentración hasta el final de la temporada porque todavía hay cosas por las que luchar». La plantilla debe recuperarse rápidamente ahora que se prepara para enfrentarse al Tottenham en los cuartos de final de la FA Cup el lunes, con el objetivo de sumar un segundo título a su temporada y recuperarse de su eliminación europea.