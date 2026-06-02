La gestión contractual de McCabe por parte del Arsenal fue confusa. A pesar de ser una jugadora clave y una solución habitual a los problemas derivados de las lesiones, dada su versatilidad, los Gunners estaban dispuestos a dejar marchar a la capitana de Irlanda, quien, como era de esperar, despertó mucho interés a medida que se acercaba el verano. Luego dieron un giro de 180 grados y le ofrecieron un nuevo contrato, aunque The Athletic informó de que «era para un papel muy específico en el equipo de cara al futuro», por lo que la jugadora optó por un nuevo reto. La llegada de la lateral del Barcelona Ona Batlle amortigua el golpe, pero es difícil no pensar que los Gunners se arrepentirán de haber dejado marchar a McCabe y su versatilidad, que resolvió problemas en varias posiciones la temporada pasada, sobre todo porque ahora ella la utilizará para reforzar a un rival directo. Nota: D

Para el Chelsea: Fichaje fantástico. El club le ganó la pulseada al Manchester City, campeón de la WSL, que buscaba a McCabe para reforzar ese puesto. La temporada pasada el Chelsea rotó a Niamh Charles, Sandy Baltimore y Veerle Buurman en la banda izquierda, pero ninguna es lateral natural. Su llegada permite a Baltimore avanzar al ataque, y a Buurman centrarse en la defensa, donde brilla. Charles, que parece rumbo al City, es buena, pero McCabe es de las mejores en su puesto, así que elevará el nivel del once blue. Nota: A

Para McCabe: Muchos aficionados del Arsenal están consternados por su fichaje por un rival directo, tras 11 años como leyenda del club. Pero a sus 30 años, esta es una oportunidad para sumarse a otro grande con ambiciones. Encaja a la perfección en el Chelsea, será titular indiscutible y tendrá la oportunidad de ganar muchos títulos, si el club es capaz de dejar atrás una temporada decepcionante y volver a las cotas alcanzadas durante la mayor parte de la última década. Dado que no estaba contenta con la oferta del Arsenal en cuanto a su papel, esto supone una mejora para ella a nivel personal. Nota: B