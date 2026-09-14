Getty Images Sport
Traducido por
El Arsenal recurre a Professional Game Match Officials Limited en busca de respuestas tras la polémica por el penalti del Sunderland
El Arsenal busca con urgencia una aclaración del Pro Ref
Según BBC Sport, el Arsenal está dispuesto a tomar medidas formales poniéndose en contacto con Pro Ref tras la controvertida decisión de señalar un penalti a favor del Sunderland Arsenal se pondrá en contacto con Pro Ref después de que Mikel Arteta mostrara su enfado por la decisión del penalti sobre Ezri Konsa en la victoria de la Premier League contra el Sunderland en el Stadium of Light.en la trabajada victoria del sábado. El incidente involucró al defensa de los Gunners Konsa y al capitán del Sunderland Dan Ballard, y el primero fue sancionado por lo que el árbitro John Brooks consideró una sujeción excesiva dentro del área.
La decisión fue especialmente frustrante para el equipo del norte de Londres, ya que fue ratificada por el videoarbitraje, pese a que las primeras repeticiones sugerían una disputa física entre ambos jugadores. Un comunicado publicado por el Premier League Match Centre aclaró la postura oficial en ese momento al señalar: «La decisión del árbitro de conceder penalti al Sunderland por una infracción de sujeción de Konsa sobre Ballard fue revisada y confirmada por el VAR».
- AFP
Arteta carga contra el nivel arbitral
El entrenador del Arsenal, Mikel Arteta, no se mordió la lengua en su valoración posterior al partido tras la victoria, sellada con goles de Bruno Guimaraes y Bukayo Saka. Visiblemente frustrado, cuestionó la lógica de la decisión y expresó su incredulidad ante el hecho de que se pudiera señalar algo así en el nivel más alto del fútbol inglés, donde hay muchísimo en juego. «Esto no es aceptable a este nivel. Lo he visto 20 veces y no encuentro la manera de entender cómo piensan en pitar un penalti en esa situación, o la forma en que el VAR tiene que intervenir».
El técnico del Arsenal también subrayó las posibles consecuencias a largo plazo de estos errores arbitrales, al sugerir que las malas decisiones podrían acabar decidiendo el destino del trofeo de la Premier League. «Así que no sé qué pensar. Me entristece que tengamos que hablar de esto después de un partido tan bonito, que a este nivel tenga esa gravedad. Porque eso cambia el rumbo de la temporada y te puede costar el campeonato. A este nivel, con todo el trabajo que ponemos, esto no puede pasar».
Los expertos se posicionan a favor de los campeones
Las quejas de Arteta fueron secundadas por varios comentaristas de renombre que analizaron las imágenes en Match of the Day. El exdefensa de la Premier League Ashley Williams se mostró especialmente contundente en sus críticas a la toma de decisiones de John Brooks, al sugerir que la falta en realidad fue al revés.
Williams ofreció una descripción muy gráfica del choque, comparando las acciones del defensa del Sunderland con una maniobra de deportes de combate más que con una acción futbolística real. "Creo que se ha equivocado por completo", explicó Williams durante la retransmisión. "Es casi como un ippon perfecto de judo de Ballard. De ninguna manera es penalti".
- AFP
Le Fee falla desde el punto de penalti antes de que un gol de Guimaraes selle la victoria
En el minuto 55, el Sunderland recibió un polémico penalti, pero David Raya realizó una parada crucial para desviar al poste el lanzamiento desde los once metros de Enzo Le Fee. El partido dio un giro dramático apenas tres minutos después, cuando Guimaraes rompió el empate para adelantar al Arsenal en el minuto 58. El Arsenal acabó asegurando una victoria por 2-0, sumando cuatro triunfos en cuatro partidos para mantenerse en lo más alto de la clasificación de la Premier League antes del viaje del sábado para medirse al Brighton.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias