Según BBC Sport, el Arsenal está dispuesto a tomar medidas formales poniéndose en contacto con Pro Ref tras la controvertida decisión de señalar un penalti a favor del Sunderland Arsenal se pondrá en contacto con Pro Ref después de que Mikel Arteta mostrara su enfado por la decisión del penalti sobre Ezri Konsa en la victoria de la Premier League contra el Sunderland en el Stadium of Light.en la trabajada victoria del sábado. El incidente involucró al defensa de los Gunners Konsa y al capitán del Sunderland Dan Ballard, y el primero fue sancionado por lo que el árbitro John Brooks consideró una sujeción excesiva dentro del área.

La decisión fue especialmente frustrante para el equipo del norte de Londres, ya que fue ratificada por el videoarbitraje, pese a que las primeras repeticiones sugerían una disputa física entre ambos jugadores. Un comunicado publicado por el Premier League Match Centre aclaró la postura oficial en ese momento al señalar: «La decisión del árbitro de conceder penalti al Sunderland por una infracción de sujeción de Konsa sobre Ballard fue revisada y confirmada por el VAR».