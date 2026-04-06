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El Arsenal recibe un TRIPLE impulso en materia de condiciones físicas de cara al partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones contra el Sporting de Lisboa
Gabriel vuelve a los entrenamientos justo a tiempo
El mayor impulso para el equipo del norte de Londres es la presencia de Gabriel, quien participó en la última sesión de entrenamiento en London Colney antes de que la plantilla viajara a Portugal, según informa The Standard. El defensa brasileño había suscitado gran preocupación tras verse obligado a abandonar el terreno de juego durante la derrota del Arsenal ante el Southampton en los cuartos de final de la FA Cup, aparentemente a causa de una lesión en la pierna.
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Rice y Trossard refuerzan las filas
Los Gunners también recibieron un gran impulso al ver a Declan Rice y Leandro Trossard entrenando con el grupo principal el lunes por la mañana. Su disponibilidad supone un gran revulsivo para un Arsenal que aspira a alcanzar las semifinales de la máxima competición europea. La presencia de Rice en el centro del campo sigue siendo vital para Arteta, especialmente tras las derrotas consecutivas ante el Manchester City y el Southampton. Contar con el internacional inglés y con Trossard en plena forma permite una mayor flexibilidad táctica mientras el Arsenal se prepara para enfrentarse a un peligroso Sporting que ya ha demostrado su valía en la Champions League esta temporada.
Persiste la preocupación por Saka y Timber
A pesar de las buenas noticias sobre el trío mencionado, hubo ausencias destacadas en el Sobha Realty Training Centre. Ni Bukayo Saka ni Jurrien Timber fueron vistos durante la parte abierta al público del entrenamiento del lunes. Su ausencia sugiere que ambos son serias dudas para el partido de ida, ya que continúan recuperándose de sus respectivos problemas físicos. Arteta ya había señalado anteriormente la dificultad de gestionar un calendario tan apretado, afirmando: «En este momento nos encontramos en una situación en la que necesitamos formar la alineación más fuerte posible para ganar todas las competiciones».
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La lista de lesionados sigue dificultando la rotación de Arteta
Aunque el regreso de Gabriel, Rice y Trossard es una buena noticia, la enfermería del Arsenal sigue a rebosar. Eberechi Eze, Piero Hincapié y Mikel Merino tampoco participaron en el entrenamiento del lunes, ya que continúan con sus respectivas recuperaciones. Con la lucha por el título de la Premier League aún en su fase final y el trofeo de la Liga de Campeones al alcance de la mano, Arteta está ansioso por contar con el mayor número posible de jugadores veteranos. El español confiará en sus estrellas recién incorporadas para que aporten el liderazgo necesario para capear el ambiente hostil de Portugal y conseguir un resultado positivo que llevarse de vuelta a Londres.