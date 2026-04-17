El Arsenal lidera la carrera por fichar a Jeremy Monga, joven talento del Leicester City, y así adelantarse a sus rivales. El valor del jugador de 16 años se disparó tras brillar con el primer equipo de los Foxes en las últimas jornadas de la temporada pasada.

En abril de 2025 pasó a la historia como el segundo debutante más joven de la Premier League —solo por detrás de Ethan Nwaneri, del Arsenal— al entrar como suplente contra el Newcastle United. Luego bajó al tercer puesto tras el debut de Max Dowman, también del Arsenal, con quien comparte vestuario en las categorías inferiores de Inglaterra.