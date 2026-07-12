Según se informa, el Atlético de Madrid ha rechazado cualquier fichaje de Álvarez por parte de Barcelona y Real Madrid. La tensión entre Atlético y Barcelona ha aumentado, con publicaciones críticas del Atlético en redes sociales.

La directiva del Metropolitano considera que ambos clubes han lanzado «campañas» públicas para desestabilizar al jugador. Esta postura ha allanado el camino para el Arsenal, pues el Atlético prefiere venderlo al extranjero, sobre todo tras una temporada en la que Álvarez jugó 49 partidos, marcó 20 goles y dio nueve asistencias. Según The Independent, el PSG también mostró interés, aunque solo fue un tanteo sin oferta formal, lo que deja a los Gunners como favoritos.