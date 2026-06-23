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El Arsenal prioriza el fichaje de Morgan Rogers por 100 millones de libras; la estrella del Aston Villa y de Inglaterra quiere jugar en el Emirates
El Arsenal intensifica su interés por Rogers
El Arsenal prepara una oferta por Rogers, su prioridad para este verano, según The Guardian. Tras ganar la Premier, Arteta quiere reforzar el ataque y ve en el inglés de 23 años un fichaje clave. El Aston Villa quiere retenerlo, pero el Arsenal confía en cerrar el trato. Se espera que el traspaso sea costoso: podría rondar los 100 millones de libras.
Aumenta el interés mientras Rogers se centra en sus compromisos con la selección inglesa.
Rogers, delantero del Villa, ha despertado el interés del Chelsea y otros grandes europeos tras su rápido ascenso. Ahora está con Inglaterra en el Mundial 2026 y se centra en sus compromisos internacionales. Recientemente contribuyó a la victoria sobre Croacia y lucha por un puesto de titular.
Aunque renovó con el Villa en noviembre por seis años, se rumorea que no descartaría fichar por los Gunners. Su fama crece tras varias actuaciones destacadas con club y selección.
Rogers podría dar un nuevo aire al ataque del Arsenal
La versatilidad de Rogers, capaz de actuar en el centro del campo o en ambas bandas, se ve como uno de sus mayores puntos fuertes. Su llegada podría dar a Arteta nuevas opciones tácticas y modificar la jerarquía ofensiva del Arsenal. No obstante, su fichaje ha reavivado los rumores sobre otros jugadores. El futuro de Martin Odegaard se debate tras una temporada complicada, y, según informes, los Gunners estarían dispuestos a escuchar ofertas por Gabriel Martinelli.
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Rogers no es el único objetivo
Rogers es el principal objetivo de los Gunners, pero no es el único en la lista del Arsenal. El club londinense sigue al centrocampista del Lille Ayyoub Bouaddi, y el fichaje del joven del Leicester City Jeremy Monga está cerca de cerrarse.