El Arsenal presenta su primera colaboración femenina con la marca londinense Good Squish

Este lanzamiento es un hito para el Arsenal Femenino, celebra el vínculo con su afición y reafirma el poderío comercial del club londinense.

«Esta colección refleja el camino que estamos recorriendo como club y la cultura que seguimos construyendo en torno al Arsenal Women», declaró Russo con motivo del lanzamiento. «Representa los valores que defendemos, el orgullo que sentimos y el vínculo que compartimos con nuestra comunidad. Esta línea pretende celebrar el papel que todos desempeñamos para impulsar a este equipo y construir juntos el futuro».