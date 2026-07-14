El Arsenal se perfiló como el principal candidato para fichar a Baum tan pronto como empezaron a surgir rumores que apuntaban a que podría cambiar de equipo este verano, tras solo una temporada en Leipzig. El martes, los Gunners presentaron a su nueva número 19, que sigue los pasos de Georgia Stanway, Ona Batlle, Geraldine Reuteler y Selina Cerci en un mercado de fichajes de verano muy activo.

«Estoy muy contenta de unirme al Arsenal y estoy deseando empezar», declaró Baum. «Esta liga es muy competitiva y el Arsenal es un gran club, así que estoy ilusionada por ponerme a prueba y competir con las mejores. Quiero ganar títulos y mejorar mi juego, y el Arsenal me parece el lugar perfecto para lograrlo».

La entrenadora del Arsenal, Renee Slegers, añadió: «Lisa es una joven extremo que aportará dinamismo y capacidad atlética a nuestro ataque. A sus 19 años, todavía está en fase de desarrollo y creemos que tiene un enorme potencial, que la apoyaremos para que lo alcance».