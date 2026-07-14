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El Arsenal presenta a la joven promesa alemana Lisa Baum como su quinto fichaje del verano, tras vincularse a la jugadora con Barcelona, Manchester United y Bayern de Múnich
Oficial: El Arsenal ha fichado a Lisa Baum
El Arsenal se perfiló como el principal candidato para fichar a Baum tan pronto como empezaron a surgir rumores que apuntaban a que podría cambiar de equipo este verano, tras solo una temporada en Leipzig. El martes, los Gunners presentaron a su nueva número 19, que sigue los pasos de Georgia Stanway, Ona Batlle, Geraldine Reuteler y Selina Cerci en un mercado de fichajes de verano muy activo.
«Estoy muy contenta de unirme al Arsenal y estoy deseando empezar», declaró Baum. «Esta liga es muy competitiva y el Arsenal es un gran club, así que estoy ilusionada por ponerme a prueba y competir con las mejores. Quiero ganar títulos y mejorar mi juego, y el Arsenal me parece el lugar perfecto para lograrlo».
La entrenadora del Arsenal, Renee Slegers, añadió: «Lisa es una joven extremo que aportará dinamismo y capacidad atlética a nuestro ataque. A sus 19 años, todavía está en fase de desarrollo y creemos que tiene un enorme potencial, que la apoyaremos para que lo alcance».
- David Price/Arsenal FC via Getty Images
¿Quién es Lisa Baum? Conócela: una de las jóvenes jugadoras con más talento del mundo.
Baum no es una jugadora muy conocida, pero en la temporada 2024-25 destacó en el ascenso del Hamburgo a la Frauen-Bundesliga. Además, el equipo llegó a las semifinales de la DFB-Pokal y solo cayó en prórroga ante el Werder Bremen, que marcó en los minutos 117 y 121 ante 57 000 espectadores en el Volksparkstadion.
Sus actuaciones llamaron la atención del Bayern de Múnich, que la quiso fichar hace un año, pero ella eligió el RB Leipzig para tener más minutos. Decisión acertada: en Leipzig brilló con seis goles y dos asistencias, cifras que llamaron la atención de Europa.
Su rendimiento atrajo a varios clubes de élite y le abrió las puertas del Arsenal, donde dará un nuevo paso en su carrera y disputará la Liga de Campeones.
¿Está el Arsenal revirtiendo una tendencia negativa?
Se duda de la capacidad del Arsenal para formar a jóvenes fichajes, pues recientes ejemplos muestran resultados limitados.
En 2022 ficharon a la brasileña Gio Queiroz (19 años, procedente del Barcelona), que marcó nueve goles en 16 partidos con el Madrid CFF, pero no convenció. Un año después llegó la danesa Kathrine Kuhl (también 19 años, del Nordsjaelland), con experiencia en la selección. Sin embargo, tampoco se afianzó y se marchó tras dos años. Ahora Rosa Kafaji podría seguir el mismo camino: la mediapunta sueca llegó en 2024, pero pasó la temporada pasada cedida en el Brighton tras no encontrar oportunidades en Londres.
Sin embargo, Smilla Holmberg ha brillado desde su llegada en enero, y los hinchas confían en que Baum siga su ejemplo, no el de sus predecesoras. Ahora, con la salida de Mead al Manchester City, Baum tiene una oportunidad clara. Slegers suele rotar a sus extremos, lo que le dará minutos para adaptarse a la Superliga y la Champions sin perder impacto.
- Alex Burstow/Arsenal FC via Getty Images
¿Bastará la gran ventana de fichajes del Arsenal para acabar con la sequía de títulos de la WSL?
La llegada de Baum refuerza al Arsenal en un mercado de fichajes brillante. La inglesa Stanway y la suiza Reuteler aportan profundidad al centro del campo, reduciendo la dependencia de Kim Little y Mariona Caldentey. Batlle refuerza la defensa tras la marcha de Katie McCabe, mientras que Baum, junto a la exdelantera del Hoffenheim Cerci, añade variedad y versatilidad al ataque.
El Arsenal es el equipo femenino más laureado del fútbol inglés y el único que ha ganado la Liga de Campeones, aunque no conquista la WSL desde 2019. Este mercado de fichajes da a los aficionados razones para creer que la sequía acabará esta temporada.
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