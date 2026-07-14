El Arsenal presenta a la joven promesa alemana Lisa Baum como su quinto fichaje del verano, tras ser vinculada con Barcelona, Manchester United y Bayern de Múnich

El Arsenal se perfiló como el principal candidato para fichar a Baum tan pronto como empezaron a surgir rumores que apuntaban a que podría cambiar de equipo este verano, tras solo una temporada en Leipzig. El martes, los Gunners presentaron a su nueva número 19, que se une a Georgia Stanway, Ona Batlle, Geraldine Reuteler y Selina Cerci en el club, en lo que está resultando ser un mercado de fichajes de verano muy activo.

«Estoy muy contenta de unirme al Arsenal y estoy deseando empezar», declaró Baum, que ha firmado un contrato de tres años con opción a una temporada más. «Esta liga es muy competitiva y el Arsenal es un gran club, así que estoy ilusionada por ponerme a prueba y competir con las mejores. Quiero ganar títulos y mejorar mi juego, y el Arsenal me parece el lugar perfecto para lograrlo».

La entrenadora del Arsenal, Renee Slegers, añadió: «Lisa es una joven extremo que aportará dinamismo y potencia a nuestro ataque. Tiene 19 años, sigue en desarrollo y creemos que tiene un enorme potencial que la ayudaremos a alcanzar».

Desde el RB Leipzig también tuvieron palabras amables tras su despedida. Viola Odebrecht, directora de fútbol femenino y juvenil, declaró: «Que Lisa ya esté preparada para dar el siguiente paso muestra el gran progreso que ha logrado aquí en tan poco tiempo. Su traspaso es una buena solución para todas las partes. Estamos orgullosos de haber acompañado a Lisa en parte de su trayectoria y le deseamos todo lo mejor en el Arsenal, tanto dentro como fuera del campo»,

El técnico del Leipzig, Jonas Stephan, concluyó: «Si sigue así, Lisa será una jugadora de talla mundial, una de las mejores en su posición».