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El Arsenal presenta a la joven promesa alemana Lisa Baum como su quinto fichaje del verano, tras ser vinculada con Barcelona, Manchester United y Bayern de Múnich
Oficial: El Arsenal ha fichado a Lisa Baum
El Arsenal se perfiló como el principal candidato para fichar a Baum tan pronto como empezaron a surgir rumores que apuntaban a que podría cambiar de equipo este verano, tras solo una temporada en Leipzig. El martes, los Gunners presentaron a su nueva número 19, que se une a Georgia Stanway, Ona Batlle, Geraldine Reuteler y Selina Cerci en el club, en lo que está resultando ser un mercado de fichajes de verano muy activo.
«Estoy muy contenta de unirme al Arsenal y estoy deseando empezar», declaró Baum, que ha firmado un contrato de tres años con opción a una temporada más. «Esta liga es muy competitiva y el Arsenal es un gran club, así que estoy ilusionada por ponerme a prueba y competir con las mejores. Quiero ganar títulos y mejorar mi juego, y el Arsenal me parece el lugar perfecto para lograrlo».
La entrenadora del Arsenal, Renee Slegers, añadió: «Lisa es una joven extremo que aportará dinamismo y potencia a nuestro ataque. Tiene 19 años, sigue en desarrollo y creemos que tiene un enorme potencial que la ayudaremos a alcanzar».
Desde el RB Leipzig también tuvieron palabras amables tras su despedida. Viola Odebrecht, directora de fútbol femenino y juvenil, declaró: «Que Lisa ya esté preparada para dar el siguiente paso muestra el gran progreso que ha logrado aquí en tan poco tiempo. Su traspaso es una buena solución para todas las partes. Estamos orgullosos de haber acompañado a Lisa en parte de su trayectoria y le deseamos todo lo mejor en el Arsenal, tanto dentro como fuera del campo»,
El técnico del Leipzig, Jonas Stephan, concluyó: «Si sigue así, Lisa será una jugadora de talla mundial, una de las mejores en su posición».
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¿Quién es Lisa Baum? Conócela: una de las jóvenes jugadoras más talentosas del mundo.
Baum no es una jugadora muy conocida, pero en la temporada 2024-25 destacó en el ascenso del Hamburgo a la Frauen-Bundesliga. Además, el equipo llegó a las semifinales de la DFB-Pokal y, ya en la prórroga, el Werder Bremen le eliminó con goles en los minutos 117 y 121 ante 57 000 espectadores en el Volksparkstadion.
Sus actuaciones llamaron tanto la atención que el Bayern de Múnich intentó ficharla hace un año, pero ella eligió el RB Leipzig para tener más minutos. Decisión acertada: allí brilló con seis goles y dos asistencias gracias a su juego directo, su fulgurante velocidad y su habilidad con el balón.
Su rendimiento atrajo a varios clubes de élite y le abrió las puertas del Arsenal, donde dará un nuevo paso en su carrera y disputará la Liga de Campeones.
¿Está el Arsenal revirtiendo una tendencia negativa?
Se duda de la capacidad del Arsenal para formar a jóvenes fichajes, pues recientes ejemplos muestran resultados limitados.
En 2022 ficharon a la brasileña Gio Queiroz (19 años, procedente del Barcelona), que marcó nueve goles en 16 partidos con el Madrid CFF durante su cesión, pero no convenció. Un año después llegó la danesa Kathrine Kuhl (también de 19), procedente del Nordsjaelland, con experiencia en la selección. Sin embargo, tampoco se consolidó y se marchó tras dos años. Ahora Rosa Kafaji podría seguir el mismo camino: la mediapunta sueca llegó en 2024, pero pasó la temporada pasada cedida al Brighton tras no encontrar minutos en Londres.
Sin embargo, Smilla Holmberg ha brillado desde enero y los fans esperan que Baum siga su ejemplo, no el de sus predecesoras. Ahora, la marcha de Mead al Manchester City le abre un hueco en la banda. Además, Slegers suele rotar a sus extremos, lo que debería dar a Baum minutos para adaptarse a la Superliga y a la Champions sin perder impacto.
- Alex Burstow/Arsenal FC via Getty Images
¿Bastará la gran ventana de fichajes del Arsenal para acabar con la sequía de títulos en la WSL?
La llegada de Baum refuerza al Arsenal en un mercado de fichajes brillante. La inglesa Stanway y la suiza Reuteler se suman al centro del campo, reduciendo la dependencia de Kim Little y Mariona Caldentey. Batlle refuerza la defensa tras la marcha de Katie McCabe, mientras que Baum, junto a la exdelantera del Hoffenheim Cerci, aporta mayor variedad al ataque.
El Arsenal es el equipo femenino más laureado del fútbol inglés y el único que ha ganado la Liga de Campeones, aunque no conquista la WSL desde 2019. Este mercado de fichajes da a los aficionados razones para creer que la sequía acabará esta temporada.
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