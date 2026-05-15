El interés del Arsenal por Álvarez surge de la incertidumbre sobre sus extremos izquierdos. El club evalúa el futuro de Leandro Trossard y Gabriel Martinelli mientras busca renovar el ataque. Trossard cumplirá 32 años este año, lo que presiona a la directiva a fichar a un jugador más joven y regular por la banda izquierda. Se rumorea que ambos podrían salir al mercado este verano.

En cambio, la posición de delantero centro parece cubierta: Viktor Gyokeres llegó el pasado verano y ya se ha adaptado, mientras que Kai Havertz, pieza clave para Arteta, negocia su renovación.