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El Arsenal prepara una sorpresa para Julián Álvarez, y el líder de la Premier League quiere ficharlo ya del Atlético de Madrid
El Arsenal planea fichar a Álvarez con un giro táctico.
Según FootballTransfers, el Arsenal quiere fichar a Álvarez del Atlético y ya ha mantenido conversaciones preliminares con sus representantes. El club londinense prepara una operación para repatriar al exdelantero del Manchester City. Sin embargo, Arteta no lo ve como un ‘9’ puro: planea situarlo en la izquierda del ataque. Así buscaría resolver la falta de opciones en esa banda. La versatilidad del argentino lo convierte en una solución atractiva mientras el Arsenal remodela su delantera.
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Arteta valora la versatilidad de Álvarez
Arteta admira la flexibilidad táctica de Álvarez y su capacidad para jugar en varias posiciones de ataque. Esa versatilidad es clave en la estrategia del Arsenal para definir su estructura ofensiva a largo plazo. El técnico valora a jugadores que se adapten a su sistema y ha elogiado la capacidad de Álvarez para «desempeñar múltiples funciones en un equipo». Su adaptabilidad permitiría al Arsenal alinearlo principalmente en la banda, sin dejar de contar con su apoyo en toda la línea de ataque cuando sea necesario.
La incertidumbre en la banda izquierda condiciona los planes del Arsenal
El interés del Arsenal por Álvarez surge de la incertidumbre sobre sus extremos izquierdos. El club evalúa el futuro de Leandro Trossard y Gabriel Martinelli mientras busca renovar el ataque. Trossard cumplirá 32 años este año, lo que presiona a la directiva a fichar a un jugador más joven y regular por la banda izquierda. Se rumorea que ambos podrían salir al mercado este verano.
En cambio, la posición de delantero centro parece cubierta: Viktor Gyokeres llegó el pasado verano y ya se ha adaptado, mientras que Kai Havertz, pieza clave para Arteta, negocia su renovación.
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El Arsenal se plantea una importante inversión para el verano
El fichaje de Álvarez supondría un importante compromiso económico. Se espera que el Atlético pida más de 100 millones de euros (87 millones de libras/116 millones de dólares) por el internacional argentino. Según se ha informado, el jugador ha comunicado al club español que no renovará su contrato, lo que facilitaría su salida este verano.
Arsenal conoce el interés de PSG y Barcelona, así que podría actuar temprano en el mercado. De concretarse, sería el segundo fichaje más caro de su historia, solo por detrás de Declan Rice, y reflejaría su ambición de mantenerse en la cima del fútbol inglés.