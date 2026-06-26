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El Arsenal prepara una segunda oferta por Bruno Guimaraes tras el rechazo del Newcastle a la primera propuesta del campeón de la Premier League
Los Gunners ven cómo se rechaza su primera oferta
Arsenal ofreció 55 millones de libras por el centrocampista brasileño de 28 años, pieza clave del Newcastle desde su llegada. El club inglés quiere retenerlo, pues tiene contrato hasta 2028.
Pese a la resistencia, los Gunners no se desaniman y ya han anunciado una segunda oferta mejorada, según Globo. El técnico del Arsenal, Arteta, busca un mediocentro con gran capacidad de retención de balón y serenidad táctica para defender el título. El director deportivo, Andrea Berta —que ya lo seguía en el Atlético— lidera la operación.
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El Newcastle se mantiene firme con respecto a su estrella
Aunque el Newcastle no jugará competiciones europeas la próxima temporada, sus propietarios mayoritarios, el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudí (PIF), no sienten presión para vender a su jugador más influyente. Guimaraes es clave tácticamente y uno de los favoritos de la afición en St James’ Park, así que su posible salida sería un duro golpe para las ambiciones del club.
Los Magpies saben que fichar por el actual campeón puede resultar irresistible, pero se sienten seguros gracias a la duración de su contrato. El Arsenal ofreció primero 55 millones de libras, cantidad insuficiente, y ahora el equipo de Tyneside se prepara para una nueva propuesta que ponga a prueba su determinación.
Las hazañas en el Mundial avivan los rumores sobre fichajes
Guimaraes afianza su condición de estrella mundial con Brasil en el Mundial 2026. Ha brillado en la fase de grupos: marca el ritmo y aporta creatividad. Ya suma tres asistencias, dos ante Escocia, y ahora Brasil se prepara para octavos contra Japón.
Aunque el jugador conoce las conversaciones entre clubes, la noticia añade que se mantiene concentrado en la sexta estrella de Brasil. Su brillo en el Mundial eleva su valor de mercado y justifica el interés del Arsenal. La temporada pasada sumó 17 participaciones en goles en 41 partidos con el Newcastle.
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El verano de la evolución de Arteta
El interés por Guimaraes forma parte de una estrategia para mantener al Arsenal en la cima del fútbol inglés. El club ya fichó a Piero Hincapié, procedente del Bayer Leverkusen, por 34,5 millones de libras. Ahora, reforzar el centro del campo es la prioridad de Arteta, que quiere evolucionar su sistema.
Además, siguen de cerca a Morgan Rogers, del Aston Villa, pese a su elevado coste, de unos 100 millones de libras. Con estos movimientos, el Arsenal avisa a sus rivales: quiere dominar la liga en los próximos años. De momento, todos los ojos están puestos en si una segunda oferta por el ‘39’ del Newcastle bastará para desbloquear su fichaje.