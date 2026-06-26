El Arsenal prepara una segunda oferta por Bruno Guimaraes tras el rechazo del Newcastle a la primera propuesta del campeón de la Premier League

Arsenal ofreció 55 millones de libras por el centrocampista brasileño de 28 años, pieza clave del Newcastle desde su llegada. El club inglés quiere retenerlo, pues tiene contrato hasta 2028.

Pese a la resistencia, los Gunners no se desaniman y ya han anunciado una segunda oferta mejorada, según Globo. El técnico del Arsenal, Arteta, busca un mediocentro con gran capacidad de retención de balón y serenidad táctica para defender el título. El director deportivo, Andrea Berta —que ya lo seguía en el Atlético— lidera la operación.



