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El Arsenal prepara una operación de 80 millones de libras por la estrella «de clase mundial» del Bournemouth, Eli Junior Kroupi, y se revela que el interés del club londinense es «muy real»
Arteta identifica a Kroupi como la pieza que faltaba
El Arsenal ha vuelto al mercado en busca de refuerzos importantes para la delantera después de una ventana de verano en la que hubo más salidas que llegadas en el último tercio del campo. Tras las sonadas ventas de Gabriel Martinelli y Gabriel Jesus, los Gunners solo lograron incorporar a Christos Tzolis para reforzar su ataque. Esto ha dejado a Arteta buscando una presencia de talla mundial para liderar la línea ofensiva. Según BBC, el Arsenal ha vuelto a seguir la pista de Kroupi, delantero de 20 años tasado en 80 millones, pese a sus recientes problemas físicos.
La persecución de Kroupi no es una reacción impulsiva, sino un movimiento calculado por un jugador que ha irrumpido con fuerza en la Premier League. La joven estrella francesa firmó una magnífica campaña de debut en la máxima categoría inglesa durante la temporada 2025/26, en la que marcó 13 goles para el Bournemouth. Su impacto fue tan significativo que recibió una nominación al premio al Joven Talento Masculino del Año del Balón de Oro 2026.
- AFP
La flexibilidad táctica convierte a Kroupi en una prioridad
Lo que distingue a Kroupi de otros delanteros convencionales es un perfil ofensivo poco habitual que encaja a la perfección en la filosofía táctica de Arteta. Tras haber jugado anteriormente como mediapunta, el futbolista de 20 años destaca por su capacidad para bajar a recibir y moverse entre líneas, una cualidad que el cuerpo técnico del Arsenal cree que puede desbloquear bloques defensivos replegados.
En lugar de limitarse a disputar duelos físicos con centrales contundentes, Kroupi utiliza su inteligencia para encontrar espacios en los pasillos interiores, generando líneas de pase para Bukayo Saka y otros atacantes de banda. Esta capacidad para asociarse sin dejar de ser un rematador letal le otorga una cualidad de "nueve y medio" poco común en el fútbol moderno.
Una nueva dimensión para el ataque del Arsenal
La estructura ofensiva actual del Arsenal depende en gran medida de la amplitud que aportan sus extremos, y la incorporación de un delantero capaz de golpear con ambas piernas añadiría una nueva dimensión a su juego.
Las informaciones apuntan a que Arteta busca un tridente más fluido, y se considera que el nivel técnico de Kroupi es de talla mundial. Según se informa, el Arsenal cree que sus movimientos podrían generar más espacios para que los extremos que juegan por dentro los aprovechen.
- Getty Images Sport
Superar los problemas de lesiones para una ofensiva en enero
El principal obstáculo entre Kroupi y un movimiento a la capital sigue siendo su recuperación de la lesión en el pie que le ha mantenido de baja durante los primeros meses de la campaña 2026/27. Los servicios médicos del Bournemouth esperan que el delantero recupere su plena forma para competir entre finales de octubre y noviembre.
Los ojeadores del Arsenal seguirán de cerca su regreso para asegurarse de que mantiene el explosivo cambio de ritmo y la capacidad de definición que le convirtieron en un nombre conocido el año pasado.
El Bournemouth es plenamente consciente de la joya que tiene en su poder y se espera que se muestre inflexible en cualquier negociación. El club de la costa sur podría pedir alrededor de 80 millones de libras por su activo más preciado, una cifra que supondría un enorme compromiso financiero para el Arsenal. Sin embargo, la cúpula del Emirates parece convencida de que Kroupi vale ese sobreprecio.
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