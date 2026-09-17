El Arsenal ha vuelto al mercado en busca de refuerzos importantes para la delantera después de una ventana de verano en la que hubo más salidas que llegadas en el último tercio del campo. Tras las sonadas ventas de Gabriel Martinelli y Gabriel Jesus, los Gunners solo lograron incorporar a Christos Tzolis para reforzar su ataque. Esto ha dejado a Arteta buscando una presencia de talla mundial para liderar la línea ofensiva. Según BBC, el Arsenal ha vuelto a seguir la pista de Kroupi, delantero de 20 años tasado en 80 millones, pese a sus recientes problemas físicos.

La persecución de Kroupi no es una reacción impulsiva, sino un movimiento calculado por un jugador que ha irrumpido con fuerza en la Premier League. La joven estrella francesa firmó una magnífica campaña de debut en la máxima categoría inglesa durante la temporada 2025/26, en la que marcó 13 goles para el Bournemouth. Su impacto fue tan significativo que recibió una nominación al premio al Joven Talento Masculino del Año del Balón de Oro 2026.



