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El Arsenal prepara una oferta por Bradley Barcola, quien podría dejar el PSG este verano
El Arsenal intensifica su interés por Barcola
Según *The Independent*, el Arsenal prepara una oferta para fichar a Barcola este verano. Mikel Arteta quiere reforzar el ataque y ve en el delantero del PSG un jugador capaz de mejorar el once.
Los Gunners lideran la carrera por el jugador de 23 años, aunque no son los únicos interesados: Liverpool también lo sigue mientras reestructura su ataque con Andoni Iraola.
El futuro de Barcola en el PSG es incierto pese a sus buenas actuaciones con club y selección. El extremo quiere probar suerte en la Premier League y busca un nuevo reto fuera de Francia.
- AFP
El futuro de Barcola sigue incierto.
Según los rumores, Barcola está dispuesto a dejar el PSG este verano. No ser titular en la final de la Liga de Campeones ante el Arsenal habría influido en su decisión. El club parisino lo valora en unos 60 millones de libras, pero la posibilidad de un traspaso crece.
Pese a que el club preferiría retenerlo, aceptaría su salida si las circunstancias cambian durante el mercado.
Los planes de traspaso podrían afectar a ambos clubes.
El fichaje de Barcola reforzaría la banda izquierda del Arsenal. El internacional francés competiría con Gabriel Martinelli y Leandro Trossard, mientras Arteta busca una plantilla más competitiva para la próxima temporada.
Además, el Arsenal aún pretende fichar a Morgan Rogers, del Aston Villa, y podría intentar contratar a ambos jugadores en el mismo mercado.
El PSG también vigila a Julián Álvarez, del Atlético, y a Rogers, lo que podría complicar las negociaciones entre los clubes.
- AFP
La decisión se tomará probablemente después del Mundial.
La reputación de Barcola crece tras marcar en la victoria de Francia 3-1 ante Senegal en el Mundial. Sus actuaciones pueden aumentar el interés por sus servicios. Su futuro se decidirá tras la participación de Francia en el torneo.