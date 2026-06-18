Según *The Independent*, el Arsenal prepara una oferta para fichar a Barcola este verano. Mikel Arteta quiere reforzar el ataque y ve en el delantero del PSG un jugador capaz de mejorar el once.

Los Gunners lideran la carrera por el jugador de 23 años, aunque no son los únicos interesados: Liverpool también lo sigue mientras reestructura su ataque con Andoni Iraola.

El futuro de Barcola en el PSG es incierto pese a sus buenas actuaciones con club y selección. El extremo quiere probar suerte en la Premier League y busca un nuevo reto fuera de Francia.







