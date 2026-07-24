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El Arsenal prepara una oferta de 70 millones de libras por Bruno Guimaraes, pese a la postura firme del Newcastle
El Arsenal da el paso
Según The Sun, el Arsenal prepara una oferta de 70 millones de libras por Guimaraes, objetivo prioritario de Mikel Arteta para reforzar el mediocampo. El Newcastle, sin embargo, quiere retener a su capitán. Sería la mayor inversión del Arsenal este verano para llevarse a uno de los mejores centrocampistas de la Premier League.
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Guimaraes quiere fichar por el Emirates
El Arsenal quiere poner a prueba la firmeza del Newcastle tras ofrecer, mediante intermediarios, unos 60 millones de libras. Ahora ha subido la oferta, y Guimaraes ha comunicado al club su deseo de fichar por el Emirates. Con la postura del jugador clara, las negociaciones podrían acelerarse esta semana mientras el Arsenal presiona para cerrar uno de los fichajes más importantes del verano.
Planes ambiciosos más allá del centro del campo
El Arsenal, pese a un inicio lento en el mercado, fichó al extremo del Club Brugge Christos Tzolis por 34 millones de libras. También incorporó de forma definitiva a Piero Hincapié, procedente del Bayer Leverkusen, por la misma cifra, y al portero Illan Meslier como agente libre. No obstante, se quedaron sin Morgan Rogers, fichado por el Chelsea por 117 millones de libras, pese a la admiración de Arteta por el delantero.
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Se avecinan más negocios
Según «The Sun», el Arsenal busca fichar un defensa, un centrocampista y un delantero antes del cierre del mercado. Ezri Konsa es opción tras la lesión de William Saliba, y también se valora al agente libre John Stones. En ataque, Julián Álvarez sigue en la agenda pese a que el Atlético de Madrid no lo vende, y Bradley Barcola es otra opción, aunque el Liverpool parte como favorito para fichar al extremo del París Saint-Germain.
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