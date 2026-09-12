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El Arsenal prepara una ofensiva por la sensación de la Serie A Nico Paz, mientras el Real Madrid mantiene el control definitivo sobre la exestrella de La Fábrica
El Arsenal sigue de cerca a Paz ante un posible movimiento
El Arsenal ha puesto sus ojos en el centrocampista del Como Paz tras su fulgurante irrupción en la Serie A. Informes de ElDesmarque indican que el conjunto de la Premier League sigue muy de cerca al argentino de 22 años y tiene previsto realizar una propuesta formal en enero de 2027.
Sin embargo, cualquier posible traspaso sigue estando muy condicionado por la implicación del Madrid. El gigante español mantiene una influencia significativa sobre el futuro del mediapunta pese a haberle permitido seguir en Italia. Paz optó por quedarse en el Como después de consolidarse como una de las grandes revelaciones del fútbol italiano. Su decisión le ha mantenido en el centro de la atención del mercado europeo.
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El Madrid tiene una opción de recompra decisiva de 80 millones de euros
El Real Madrid diseñó una compleja estructura contractual al resolver el futuro de Paz. En junio, el Como acordó pagar 60 millones de euros para asegurarse el 100 % de los derechos del jugador, pero el club español se aseguró una cláusula unilateral de recompra de 80 millones de euros, activa para el verano de 2027.
La cúpula del Bernabéu contaba anteriormente con una cláusula de recompra mucho más baja, de alrededor de 9 millones de euros, pero optó en su lugar por un nuevo acuerdo lucrativo. El Real Madrid confirmó oficialmente que permitir que Paz siguiera en Italia se completó «a petición del propio jugador».
Este acuerdo deja al Real Madrid con el control total de la situación. Si el Arsenal presenta una oferta concreta, el conjunto español puede simplemente activar su cláusula de 80 millones de euros para recuperar al jugador antes de decidir si se lo queda o lo revende.
El centrocampista argentino brilla bajo las órdenes de Fàbregas
Desde su salida de Madrid en 2024, Paz ha florecido hasta convertirse en una figura clave a las órdenes del entrenador Cesc Fabregas. El centrocampista firmó una productiva campaña 2024/25, con seis goles y nueve asistencias en 35 partidos de la Serie A.
Elevó aún más su nivel la temporada siguiente, con 12 goles y siete asistencias en 35 partidos de liga. Su aportación ofensiva ayudó a impulsar al Como hacia la Champions League, donde participó ante el RB Leipzig.
Paz ha mantenido su gran estado de forma en la presente campaña, marcando un gran gol durante la victoria del Como por 4-1 sobre el Genoa en la tercera jornada. Sigue brillando como el principal número 10 del equipo.
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Se abren tres caminos claros para Nico Paz
El futuro inmediato de Paz presenta ahora tres escenarios distintos mientras sigue progresando en Italia. Con contrato hasta junio de 2028, su primera opción es quedarse en el Como para aumentar su valor a través de la competición europea.
Como alternativa, el Arsenal podría dar un paso al frente con una oferta oficial en enero de 2027, obligando al Madrid a decidir si activa su opción de recompra de 80 millones de euros.
Por último, el Real Madrid puede decidir que el canterano está listo para regresar directamente a la plantilla del Santiago Bernabéu. Sus actuaciones en los próximos meses determinarán en última instancia qué camino se abre.
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