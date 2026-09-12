El Real Madrid diseñó una compleja estructura contractual al resolver el futuro de Paz. En junio, el Como acordó pagar 60 millones de euros para asegurarse el 100 % de los derechos del jugador, pero el club español se aseguró una cláusula unilateral de recompra de 80 millones de euros, activa para el verano de 2027.

La cúpula del Bernabéu contaba anteriormente con una cláusula de recompra mucho más baja, de alrededor de 9 millones de euros, pero optó en su lugar por un nuevo acuerdo lucrativo. El Real Madrid confirmó oficialmente que permitir que Paz siguiera en Italia se completó «a petición del propio jugador».

Este acuerdo deja al Real Madrid con el control total de la situación. Si el Arsenal presenta una oferta concreta, el conjunto español puede simplemente activar su cláusula de 80 millones de euros para recuperar al jugador antes de decidir si se lo queda o lo revende.