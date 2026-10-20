Getty Images Sport
Traducido por
El Arsenal prepara una ofensiva en enero para fichar al goleador del Club Brujas Nicolo Tresoldi mientras Mikel Arteta busca más gol en la delantera
Arteta señala la necesidad de reforzar el ataque
El Arsenal podría acudir al mercado de fichajes este enero, ya que Arteta busca solucionar la aparente falta de acierto de sus delanteros de cara a portería. Pese al buen comienzo de la temporada en la Premier League, el Arsenal ha recurrido principalmente a Kai Havertz como delantero centro improvisado. El alemán ha sido titular en los siete primeros partidos ligueros del club. Aunque Havertz aporta flexibilidad táctica, encontrar a un goleador de referencia sigue siendo una prioridad para la directiva del club del norte de Londres.
La situación se ha visto aún más complicada por el rendimiento de Viktor Gyokeres. El fichaje de 63,5 millones de libras, que llegó procedente del Sporting CP en el verano de 2025, no ha logrado encontrar el gol: no ha marcado en sus ocho partidos disputados esta temporada entre todas las competiciones. Gyokeres ha sido titular en los dos encuentros del Arsenal en la Champions League, pero su falta de goles ha llevado al club a estudiar otras opciones para evitar que su lucha por el título se resienta en la segunda mitad de la temporada. Según informa The Sun, la incertidumbre que persiste en torno al puesto de delantero ha llevado al Arsenal a fijarse en Tresoldi.
- Getty Images Sport
Las actuaciones heroicas en la Champions League despiertan interés en Europa
La cotización de Tresoldi se ha disparado tras sus actuaciones en el mayor escaparate de todos. El internacional sub-21 con Alemania ya suma nueve goles en apenas 12 partidos entre todas las competiciones esta temporada y ha demostrado una notable capacidad para rendir ante rivales de élite.
El delantero marcó en la ajustada derrota del Brujas por 3-2 ante el Aston Villa y después firmó en San Siro una actuación que marcó su carrera. Tresoldi desarboló la defensa del Inter de Milán y anotó un brillante triplete para dar al equipo belga una emocionante victoria por 4-3.
Las relaciones existentes podrían facilitar un acuerdo con el Club Brujas
El Arsenal podría tener una clara ventaja en las negociaciones gracias a sus recientes acuerdos con el club belga. Ambos clubes establecieron una buena relación el verano pasado, cuando cerraron el traspaso de Christos Tzolis al Emirates por 35 millones de libras.
En aquella prolífica temporada, Tresoldi encabezó la tabla de goleadores con 19 tantos en liga, mientras que Tzolis terminó con dos menos. Sin embargo, su fichaje no será barato, ya que el Brujas rechazó una oferta de 30 millones de libras de la Roma en agosto.
- AFP
Fuerte competencia por el goleador alemán
El Arsenal no es el único club que sigue de cerca la situación: según las informaciones, los dos grandes de Milán están interesados en el delantero. El AC Milan estaría especialmente interesado y podría contar con una ventaja sentimental, ya que Tresoldi es aficionado del club desde niño.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias