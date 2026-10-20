El Arsenal podría acudir al mercado de fichajes este enero, ya que Arteta busca solucionar la aparente falta de acierto de sus delanteros de cara a portería. Pese al buen comienzo de la temporada en la Premier League, el Arsenal ha recurrido principalmente a Kai Havertz como delantero centro improvisado. El alemán ha sido titular en los siete primeros partidos ligueros del club. Aunque Havertz aporta flexibilidad táctica, encontrar a un goleador de referencia sigue siendo una prioridad para la directiva del club del norte de Londres.

La situación se ha visto aún más complicada por el rendimiento de Viktor Gyokeres. El fichaje de 63,5 millones de libras, que llegó procedente del Sporting CP en el verano de 2025, no ha logrado encontrar el gol: no ha marcado en sus ocho partidos disputados esta temporada entre todas las competiciones. Gyokeres ha sido titular en los dos encuentros del Arsenal en la Champions League, pero su falta de goles ha llevado al club a estudiar otras opciones para evitar que su lucha por el título se resienta en la segunda mitad de la temporada. Según informa The Sun, la incertidumbre que persiste en torno al puesto de delantero ha llevado al Arsenal a fijarse en Tresoldi.