El fracaso del Lyon a la hora de clasificarse para la Liga de Campeones ha abierto la puerta a que el Arsenal cierre un acuerdo de 50 millones de libras. El conjunto francés necesita desesperadamente ingresar dinero crucial antes de que el mercado de verano se cierre oficialmente.

El periodista de fútbol europeo Andy Brassell cree que Fofana sería una incorporación inteligente. El movimiento llega después de que el Arsenal no lograra convencer al icono brasileño Vinicius Junior para que dejara el Real Madrid.

«Desde el principio, desde que el Lyon fue eliminado en los play-offs de la Liga de Campeones, han tenido a muchos jugadores en el mercado», dijo Brassell a talkSPORT. «No es que solo estén dispuestos a vender, es que necesitan vender, y necesitan recaudar alrededor de 50 millones de euros antes de que se cierre el mercado».