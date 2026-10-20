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¿El Arsenal por encima del Barcelona? Una exestrella del Arsenal hace una afirmación sobre la clasificación de la Champions League y responde si prefiere ganar la Premier League o conquistar Europa
La dolorosa decepción europea vivida en Budapest
Mikel Arteta devolvió el dominio nacional al norte de Londres durante la temporada 2025-26, con la conquista del primer título de la máxima categoría desde el de los legendarios «Invencibles» de 2003-04. Sin embargo, el premio continental más prestigioso ha seguido escapándosele por muy poco.
Una derrota en la tanda de penaltis ante el PSG en el Puskas Arena de Budapest permitió al gigante de la Ligue 1 ganar la Champions League por segundo año consecutivo, mientras el desconsolado Arsenal acababa entre lágrimas.
Los dolorosos recuerdos de aquella noche en Hungría deberían servir de motivación añadida esta temporada, con el Arsenal decidido a hacer historia y conquistar el continente por primera vez. Se le considera un firme aspirante al más emblemático de los trofeos.
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El Arsenal, por detrás del PSG pero por delante del Barcelona en la clasificación
Preguntado por el lugar que ocupan en esa lista, con un Barcelona que marca goles a raudales desde el inicio y un PSG que parece tan formidable como siempre, Grimandi, exjugador del Arsenal que habló en colaboración con BetVictor Online Casino, declaró a GOAL: «Creo que están bastante cerca.
»Para mí, el Barcelona no está al nivel de esos dos equipos porque creo que, defensivamente, no es tan sólido como el PSG y el Arsenal, pero tiene un talento muy, muy especial en ataque con [Lamine] Yamal.
»Pero, desde mi punto de vista, el PSG tiene ahora mucha confianza en su fútbol y sabe cómo llegar a la final. Sabe que, en la final, será difícil ganarle. Creo que está el PSG, un poco por debajo el Arsenal y, después, diría que el Barcelona.
»Pero, si nos enfrentamos en la final en Madrid, a un solo partido es posible. Oí a mucha gente quejarse de cómo jugó el Arsenal la final, pero, al fin y al cabo, el PSG estuvo muy cerca de perder aquel partido. No ocurrió, pero faltó muy poco. Así que, si hay otra final en Madrid, quizá la historia sea diferente y espero que lo consigan».
¿Lo sacrificaría todo el Arsenal por el título continental?
La final de la Champions League de 2027 se disputará en el Estadio Metropolitano, la casa del Atlético de Madrid en la capital española. El Arsenal está decidido a estar presente en esa gran cita, pero una vez más tendrá que compaginar las exigencias de competir en varios frentes, tanto en su país como en Europa.
Preguntado si el Arsenal aceptaría de buen grado renunciar a todos los demás títulos, incluido el de la Premier League, a cambio de tener garantizado un triunfo europeo, Grimandi respondió: «Si me hubieras hecho esta pregunta el año pasado, habría dicho que no. Esta temporada es diferente.
«Creo que la final les ha afectado mucho porque fue una gran decepción para el equipo. Cuando llegas a la final, siempre tienes opciones de ganar, aunque creo que el París es un equipo muy, muy fuerte.
«Así que, por supuesto, creo que ganar la Champions League sería algo especial esta temporada, sobre todo porque el Arsenal nunca ha conquistado este trofeo y porque la Champions League es ahora mismo la máxima competición del fútbol.
«Creo que puede ser el objetivo de Arteta esta temporada, quizá un poco más que la liga, porque la ganaron la temporada pasada. Aunque a los aficionados les guste la liga, creo que pueden ganar ambas, si bien pienso que va a ser difícil en la Champions League».
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Calendario del Arsenal 2026-27: Bayern, Everton y Fleetwood
El Arsenal afrontará el miércoles su prueba más exigente en Europa cuando visite el Allianz Arena para medirse al delantero de Inglaterra Harry Kane, que ha batido récords, y al vigente campeón de la Bundesliga, el Bayern de Múnich.
Los próximos tres partidos del Arsenal se disputarán en tres competiciones distintas: a la visita a Alemania le seguirán un encuentro en casa contra el Everton en la Premier League y un duelo de cuarta ronda de la Carabao Cup ante el modesto Fleetwood Town, de la League Two.
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