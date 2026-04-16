El Arsenal podría vender a Kai Havertz y a Gabriel Jesús para financiar el fichaje de 120 millones de euros de un delantero de La Liga

Aunque el Atlético insiste en que su estrella no está en venta, el jugador no ha desmentido los rumores. En una entrevista reciente, el campeón del mundo evitó confirmar su futuro en el Metropolitano.

Álvarez declaró: «No tengo nada que decir. Son cosas de las que se habla, también se habla mucho en las redes sociales, todo el mundo publica su opinión y todo se exagera. Nunca he dicho nada, estoy bien aquí, muy feliz, compitiendo en todas las competiciones. Nunca he dicho nada, son solo rumores. Se saca de quicio. Estoy feliz en el Atlético, contento, luchando. Estamos bien en la Liga de Campeones y en la final de la Copa del Rey». Pero, al ser preguntado sobre un posible fichaje para la temporada 2026-27, reconoció: «¿Qué sé yo? Quizás sí, quizás no, nunca se sabe».