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El Arsenal planea una doble ofensiva en el mercado sobre su rival Manchester United por los canteranos James Scanlon y Habeeb Ogunneye
Arsenal apunta a jóvenes promesas del Manchester United
Según The Telegraph, el Arsenal ha lanzado un ambicioso intento para fichar a Scanlon y Ogunneye, del Manchester United. El campeón de la Premier League está decidido a incorporar al dúo a sus categorías inferiores este verano como parte de una agresiva estrategia de captación. Scanlon y Ogunneye han sido seguidos muy de cerca por el Arsenal, y el club confía en poder sacar a ambos talentos de Old Trafford.
Este posible doble golpe sería una respuesta directa a que el Manchester United lograra fichar a Chido Obi y Ayden Heaven procedentes del Arsenal en temporadas recientes, lo que prepara el terreno para una intrigante batalla entre las dos academias rivales.
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Scanlon y Ogunneye buscan salidas permanentes
Scanlon, de 19 años, y Ogunneye, de 20, pasaron un valioso periodo lejos del Manchester United la temporada pasada, cedidos en busca de minutos con el primer equipo. Scanlon marcó una vez en seis apariciones con el Swindon Town, de la League Two, mientras que Ogunneye disputó 21 partidos con el Newport County antes de regresar a su club de origen en enero. Ahora, según se informa, ambos jóvenes talentos están listos para dejar el Manchester United de forma permanente para seguir con su desarrollo. El Arsenal ha aprovechado esta oportunidad, y se cree que Scanlon ya ha acordado un contrato de dos años con opción a 12 meses adicionales, lo que pone de relieve el compromiso del Arsenal por asegurarse a los mejores talentos emergentes.
El nuevo liderazgo de la academia impulsa el reclutamiento
Esta agresiva apuesta por la captación de jóvenes talentos llega tras el reciente nombramiento de Pascal De Maesschalck como nuevo responsable de la academia del Arsenal, en sustitución de Per Mertesacker. El Arsenal está siguiendo activamente a varios prospectos nacionales para garantizar un flujo constante de talento. Al hablar sobre la nueva dirección de la academia, el director deportivo Andrea Berta explicó: "Estamos encantados de dar la bienvenida a Pascal al Arsenal. Aporta una amplia experiencia de algunos de los principales clubes de fútbol de Europa y cuenta con una trayectoria sobresaliente en el desarrollo juvenil. Estamos ilusionados de contar con él mientras seguimos construyendo de cara al futuro, desarrollando a jóvenes jugadores e identificando al mejor talento emergente para que se una al Arsenal en su camino hacia el fútbol profesional".
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¿Qué le espera ahora al Arsenal?
Ahora, el Arsenal se centrará en finalizar la documentación y los acuerdos de compensación necesarios para llevar a Scanlon y Ogunneye a Londres. También se espera que el club complete en las próximas semanas operaciones pendientes por otros talentos adolescentes, entre ellos Vincent Joseph y Axel Donczew. Los aficionados seguirán con atención si estas incorporaciones pueden, con el tiempo, hacerse un hueco en la dinámica del primer equipo de Mikel Arteta.
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