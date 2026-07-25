Según The Athletic, el Arsenal considera fichar al extremo del Real Madrid si el brasileño de 26 años no renueva su contrato en España. Tras ocho temporadas con los blancos, se ha convertido en uno de los delanteros más temidos del mundo. Sin embargo, su futuro es incierto, pues entra en los últimos 12 meses de su contrato. Los Gunners, impulsados por su buen momento en la Premier, buscan fichajes de renombre para afianzarse en la élite europea.

Por ahora el interés está en fase inicial, aunque ya cuenta con el respaldo de toda la estructura del club londinense. Aún no ha habido conversaciones formales entre ambos equipos, pero el Arsenal espera actuar si el Madrid decide vender antes de perderlo gratis el próximo verano.



