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Khaled Mahmoud

Traducido por

El Arsenal planea ofrecer por Vinicius Jr. mientras se alarga su culebrón contractual en el Real Madrid

Vinicius Junior
Arsenal
Real Madrid
Primera División
Premier League

El Arsenal sorprende como candidato a fichar a Vinicius Junior, en plena negociación de su contrato con el Real Madrid. Los campeones de la Premier League siguen de cerca la situación para reforzar su ataque con talento de élite.

  • Los Gunners se plantean un fichaje sensacional

    Según The Athletic, el Arsenal considera fichar al extremo del Real Madrid si el brasileño de 26 años no renueva su contrato en España. Tras ocho temporadas con los blancos, se ha convertido en uno de los delanteros más temidos del mundo. Sin embargo, su futuro es incierto, pues entra en los últimos 12 meses de su contrato. Los Gunners, impulsados por su buen momento en la Premier, buscan fichajes de renombre para afianzarse en la élite europea.

    Por ahora el interés está en fase inicial, aunque ya cuenta con el respaldo de toda la estructura del club londinense. Aún no ha habido conversaciones formales entre ambos equipos, pero el Arsenal espera actuar si el Madrid decide vender antes de perderlo gratis el próximo verano.


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    Estancamiento en las negociaciones del contrato en Madrid

    A un año de que venza su contrato tras ocho temporadas en Madrid, Vinicius sigue negociando sin acuerdo a la vista. El punto muerto complica al Real Madrid, que no quiere perder a su estrella gratis, sobre todo porque la próxima temporada debe pagarle una prima de fidelidad millonaria. Según OK Diario, el desacuerdo radica en que el brasileño pide un salario neto de 20 millones de euros por temporada, cifra que el club no quiere pagar para no desequilibrar su masa salarial.

    Aunque el club atraviesa un bache de títulos, el brasileño ha mantenido su nivel desde su llegada procedente del Flamengo en 2018. En la 2025-26 marcó 22 goles en todas las competiciones y ayudó a que el equipo acabara segundo en La Liga, a ocho puntos del Barcelona, por segunda temporada sin títulos. Este verano mantuvo su gran nivel con Brasil: cuatro goles en cinco partidos antes de que el equipo de Carlo Ancelotti cayera ante Noruega en octavos del Mundial.

  • Aprovechando el éxito en la Premier League

    El Arsenal quiere fichar a Vinicius Jr. tras ganar la Premier. Tras ganar la Premier, Arteta quiere evitar el estancamiento. Vinicius, con 375 partidos, 128 goles y 100 asistencias con el Real Madrid, aportaría experiencia decisiva en choques de alto nivel y en Champions, algo que la directiva busca.

    En el Bernabéu ha conquistado tres Ligas, dos Champions y una Copa del Rey, entre otros títulos.

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    Un posible punto de inflexión en Londres

    Si se concreta, Vinicius Jr. se sumaría al grupo brasileño del Emirates, donde podría jugar con Gabriel Magalhães y Gabriel Martinelli. Su llegada sería un mensaje de peso para el Arsenal, que aún no ha fichado a ningún jugador de renombre en este mercado, a diferencia de sus rivales: el Manchester United ha incorporado a Youri Tielemans y Andrey Santos, el Manchester City a Elliot Anderson, el Tottenham a Sandro Tonali y Mateus Fernandes, y el Chelsea a Morgan Rogers.

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