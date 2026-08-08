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Yildiz Juventus FiorentinaGetty Images
Gianluca Minchiotti

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El Arsenal piensa en Yildiz: la Juventus se planta y para venderlo hace falta una oferta muy superior a los 100 millones

Juventus
K. Yildiz
Fichajes
Arsenal

Desvanecido el sueño Vinicius, el Arsenal tiene entre sus objetivos al número 10 de la Juventus

El Arsenal habría puesto en el punto de mira a Kenan Yildiz, clase 2005 de la Juventus y de la selección turca. Según informa La Stampa, los Gunners, en busca de un gran golpe ofensivo, habrían identificado en el joven de la Juventus una alternativa concreta a Vinicius Jr., que salió de los sueños del Arsenal tras su renovación multianual con el Real Madrid.


El crack brasileño era, de hecho, el primer objetivo del Arsenal, pero los últimos acontecimientos habrían empujado a la directiva londinense a valorar con mayor atención la opción de Yildiz. El número 10 turco, protagonista de un crecimiento exponencial, habría pasado así a encabezar la lista de deseos de los Gunners.


  • MUCHO MÁS DE 100 MILLONES

    Por otra parte, la Juventus no tendría intención alguna de desprenderse de Yildiz durante este mercado de fichajes. Una posible oferta del Arsenal sería tenida en cuenta, pero la postura del club turinés estaría lejos de ser flexible: para convencer a la entidad de sentarse a negociar haría falta una propuesta muy superior a los 100 millones de euros, informa el diario turinés.


    El mensaje de la Juventus, por tanto, parece claro: Yildiz no está en el mercado, al menos no en condiciones ordinarias. Solo una cifra fuera de mercado podría cambiar el escenario y abrir la puerta a un posible traspaso a la Premier League. En los próximos días podrían surgir nuevos detalles y, sobre todo, entenderemos si el interés del Arsenal se transformará en una auténtica ofensiva por la joya de la Juventus.



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