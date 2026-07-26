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El Arsenal pagaría una cifra de nueve dígitos por Vinicius Junior, según exige el Real Madrid
Pérez fija una valoración astronómica de nueve cifras.
Según SPORT, el presidente del Real Madrid ha fijado un precio de 160 millones de euros, entre fijo y variables, para vender a Vinicius Junior este verano. El club busca disuadir compradores oportunistas y reflejar el valor de una de las mayores estrellas del fútbol mundial.
El club no quiere desprenderse de un activo tan valioso sin una compensación adecuada, sobre todo porque su contrato vence en 2027. Prefiere retenerlo, pero la falta de avances en la renovación le obliga a valorar ofertas.
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El Arsenal lidera la carrera por fichar a la estrella brasileña
Mikel Arteta impulsa el interés desde el norte de Londres para añadir talento de élite a su plantilla campeona de la Premier. Aunque los Gunners ya ficharon a Christos Tzolis, Arteta pidió más ambición tras perder la final de la Liga de Campeones la temporada pasada.
Aunque el interés del Emirates es real, la operación está en una fase muy temprana y aún no hay contacto formal entre los clubes. El informe indica que el Arsenal aguarda una confirmación de que el jugador no renovará en Madrid antes de presentar una oferta récord.
El estancamiento en las negociaciones del contrato aviva los rumores sobre su salida del Bernabéu
La saga de traspasos se debe a un punto muerto sobre el salario del delantero y su rol en la plantilla. Se dice que Vinicius pide un sueldo cercano al de Mbappé, lo que choca con la estructura salarial del club.
Ambas partes han pactado una ronda final de negociaciones tras el Mundial 2026, pero el ambiente sigue tenso. Si no hay acuerdo, el club podría valorar ofertas para evitar que su valor caiga al acercarse el final de su contrato.
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El «factor Mourinho» complica aún más el interés de los Gunners
El nombramiento de José Mourinho complica aún más el posible traspaso, pues el nuevo entrenador se opone a vender a Vinicius. El técnico portugués quiere conservar el núcleo de su plantilla y ha expresado su deseo de retener al brasileño junto a otras estrellas como Kylian Mbappé y Jude Bellingham.
Esta postura choca con la visión financiera de la directiva, que podría venderlo si no se garantiza su renovación. La presión del precio de 160 millones de euros y sus exigencias salariales siguen acaparando la atención.
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