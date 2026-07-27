El Arsenal pagaría a Vinicius Junior como su jugador mejor retribuido si se cierra su fichaje desde el Real Madrid

El Arsenal quiere fichar a Vinicius y le ofrecería el contrato más lucrativo de su historia. Para convencerlo, le mejorarían drásticamente sus actuales 400.000 libras semanales en el Bernabéu, informa The Telegraph.

Tras 22 años sin título de la Premier, el club quiere aprovechar su éxito y ya recompensó a Bukayo Saka con un contrato de 365.000 libras semanales; sin embargo, la llegada de Vinicius elevaría aún más el gasto.



