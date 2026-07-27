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El Arsenal pagaría a Vinicius Junior como su jugador mejor retribuido si se cierra su fichaje desde el Real Madrid
Los Gunners planean un paquete salarial sin precedentes
El Arsenal quiere fichar a Vinicius y le ofrecería el contrato más lucrativo de su historia. Para convencerlo, le mejorarían drásticamente sus actuales 400.000 libras semanales en el Bernabéu, informa The Telegraph.
Tras 22 años sin título de la Premier, el club quiere aprovechar su éxito y ya recompensó a Bukayo Saka con un contrato de 365.000 libras semanales; sin embargo, la llegada de Vinicius elevaría aún más el gasto.
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El Real Madrid fija una valoración de traspaso astronómica
El Arsenal ofrece a Vinicius un contrato histórico, pero el traspaso sigue siendo un obstáculo. Florentino Pérez pide 160 millones de euros, entre fijo y variables, para vender al brasileño este verano.
Pérez apenas deja marchar a sus estrellas en plenitud, pero Vinicius entra en los últimos 12 meses de su contrato y las negociaciones de renovación están estancadas, pues el jugador quiere un sueldo a la altura del de Kylian Mbappé.
Los factores Mourinho y Diomande
La presencia de José Mourinho, de vuelta en el Real Madrid, añade intriga. El técnico insiste en retener a todas sus estrellas para conquistar la decimosexta Copa de Europa.
El técnico luso insiste en retener a Vinicius para mantener intacto el núcleo ofensivo, pese a sus roces. Sin embargo, tras bambalinas el club negocia un fichaje millonario: el de Yan Diomande, del RB Leipzig, por más de 100 millones de euros. Así, el gigante español se cubre las espaldas ante una posible salida del brasileño.
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Arteta busca un fichaje para las bandas que marque la diferencia
Para Mikel Arteta, fichar al dos veces ganador de la Liga de Campeones sería la máxima declaración de intenciones. El entrenador del Arsenal lleva años deshaciéndose de jugadores con altos salarios, como Mesut Özil y Pierre-Emerick Aubameyang, para crear una plantilla sostenible y motivada. Ahora cree que se han sentado las bases para incorporar a una superestrella mundial capaz de elevar aún más el techo del equipo.
Con la pretemporada ya en marcha, con duelos ante Girona, Real Betis y Borussia Dortmund, y la Community Shield contra el Manchester City el 16 de agosto, su llegada reforzaría la defensa del título y avalaría las aspiraciones europeas para la campaña 2026-27.
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