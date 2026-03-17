AFP
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El Arsenal negocia para reducir a la mitad el precio de la transferencia, mientras Fabio Vieira llega a un acuerdo para hacer definitiva su cesión a la Bundesliga
Vieira se adapta a la Bundesliga
Vieira se está convirtiendo rápidamente en un héroe para el Hamburgo, erigiéndose en el principal «salvador» del club durante su actual cesión. El jugador de 25 años ha mostrado un estado de forma sensacional últimamente, marcando tres goles en sus últimas cinco apariciones con el equipo alemán. Esto supone un marcado contraste con la impresión que causó al principio, tras haber sido expulsado en dos ocasiones en sus primeros cinco partidos de la Bundesliga.
Su contribución más reciente, un gol espectacular en el empate 1-1 contra el Colonia, no ha hecho más que intensificar el deseo del equipo de la Bundesliga de asegurarse sus servicios a largo plazo. Con cinco goles ya esta temporada, Vieira ha demostrado que puede ser el motor creativo que el Arsenal esperaba que fuera cuando lo fichó del Oporto.
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Se ha llegado a un acuerdo sobre las condiciones personales
Eldiario alemán «Bild» informa de que ya se ha superado un gran obstáculo en relación con el futuro del centrocampista. Se ha revelado que Vieira ya ha llegado a un acuerdo sobre un nuevo contrato con el Hamburgo, lo que da luz verde a un traspaso definitivo en caso de que ambos clubes lleguen a un acuerdo.
Este contrato «preparado» refleja la intención del jugador de quedarse en la Bundesliga, donde ha encontrado la regularidad en el juego que no tuvo bajo las órdenes de Mikel Arteta. Vieira parece haberse adaptado a su nuevo entorno, y la atención se centra ahora por completo en los aspectos económicos del traspaso entre los dos grandes clubes.
El Arsenal está dispuesto a rebajar el precio de traspaso
A pesar de la mejora en el rendimiento de Vieira, se dice que el Arsenal es realista respecto a sus posibilidades de recuperar la totalidad de los 34 millones de libras que pagó en 2022. Según el informe, los Gunners están negociando la posibilidad de reducir a la mitad el coste inicial de la opción de compra del Hamburgo —que, según se informa, asciende a 20 millones de euros— para facilitar una rápida conclusión del acuerdo este verano. Al rebajar el precio de venta, el Arsenal busca hacer hueco en su plantilla y en su masa salarial para nuevos refuerzos.
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Se avecina un mercado de fichajes de verano decisivo
Se espera que las negociaciones entre el Arsenal y el Hamburgo se aceleren a medida que la temporada llega a su fin. Mientras la estrella portuguesa sigue liderando la ofensiva del Hamburgo sobre el terreno de juego, los trámites administrativos entre bastidores están orientados a convertir su estancia en Alemania en definitiva.
Para Vieira, el fichaje supone una oportunidad de relanzar una carrera que se había estancado en la Premier League, donde disputó 33 partidos en dos temporadas. Para el Arsenal, supone una inyección de fondos necesaria en su intento por perfeccionar una plantilla capaz de luchar por los máximos honores la próxima temporada. Ambos clubes trabajan ahora con la expectativa de que el acuerdo se cierre más pronto que tarde.
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