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Moataz Bellah El Hadedy

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El Arsenal negocia con Bruno Guimaraes un fichaje sorpresa, y el Newcastle se prepara para recibir una oferta formal

Fichajes
B. Guimaraes
Arsenal
Premier League
Newcastle
Brazil

El Arsenal, campeón de la Premier League, negocia en secreto con el entorno de Bruno Guimaraes, estrella del Newcastle United, para ficharlo este verano y reforzar el centro del campo. El equipo de Mikel Arteta busca al internacional brasileño de 28 años, lo que obliga al Newcastle a prepararse para una oferta formal.

  • El Arsenal inicia conversaciones con los representantes del Guimaraes

    Según el Daily Mail, el Arsenal ha intensificado su campaña de fichajes de verano al contactar directamente a los representantes de Guimaraes, mediocampista del Newcastle. Arteta busca reforzar el centro del campo con un jugador de nivel mundial, capaz de aportar equilibrio, táctica y control de balón de cara a la próxima defensa del título.

    Los agentes del brasileño, basados en el Reino Unido, estudian ahora las opciones para un traspaso de gran impacto. El Arsenal ha fijado a Guimaraes, concentrado con su selección para el Mundial, como uno de sus objetivos prioritarios.


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    Newcastle en máxima alerta

    El Newcastle se prepara para una oferta oficial del Arsenal por Bruno Guimaraes. Aunque lo ven como pieza clave de su proyecto a largo plazo en St James' Park, en el club reconocen que su nombre interesa a los grandes de la liga.

    Al centrocampista aún le quedan dos años de contrato en Tyneside, lo que da al Newcastle cierta ventaja en cualquier posible negociación. Sin embargo, la posibilidad de fichar por el actual campeón de la Premier League podría ser decisiva si el Arsenal presenta una oferta sólida.

  • La estrategia de fichajes del Arsenal para este verano

    Guimaraes no es el único objetivo de Arteta. El Arsenal busca refuerzos para el último tercio del campo y considera a Morgan Rogers, del Aston Villa. El club exige más de 100 millones de libras por el internacional inglés, lo que podría complicar la operación.

    El interés por Guimaraes refleja la búsqueda de más control y orden defensivo en la medular. El brasileño, uno de los centrocampistas más completos de la Premier desde su llegada al Newcastle procedente del Lyon, encaja a la perfección en el sistema técnico de Arteta.



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    Guimaraes brilla en la escena internacional

    Guimaraes brilló la pasada temporada con el Newcastle: marcó 9 goles y dio 8 asistencias en 41 partidos. En el Mundial actual ha mantenido su nivel, jugando de titular los tres encuentros de Brasil en la fase de grupos y repartiendo tres asistencias: una ante Marruecos y dos frente a Escocia.