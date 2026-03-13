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El Arsenal inicia las negociaciones con un centrocampista clave para renovar su contrato, mientras los Gunners siguen esforzándose por retener a sus principales estrellas
Se prevé un aumento salarial considerable
Según algunas informaciones, su contrato actual asciende a unas 240 000 libras a la semana, pero se espera que las nuevas condiciones lo sitúen más cerca de los jugadores mejor pagados del club, según la BBC. Para ponerlo en contexto, su compañero de equipo Bukayo Saka firmó recientemente un contrato de cuatro años y medio por un valor mínimo de 300 000 libras a la semana, lo que ha sentado un precedente para los mejores jugadores del club, en un intento por mantener una masa salarial competitiva al tiempo que se recompensa la excelencia.
Se dice que las conversaciones entre el club y los representantes del jugador se encuentran en una fase inicial, y actualmente no hay un calendario concreto para un anuncio oficial. Sin embargo, la intención del club del norte de Londres es clara: quieren evitar cualquier incertidumbre en torno a sus activos clave.
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Garantizar el futuro a largo plazo de Rice
Aunque al internacional inglés aún le quedan dos años de contrato, más una opción del club para prorrogarlo otros 12 meses, la directiva del Emirates está decidida a garantizar que pase sus mejores años en el norte de Londres.
Rice ya ha disputado 102 partidos de la Premier League con los Gunners y se ha convertido en una figura indispensable para la selección inglesa de Thomas Tuchel, con la que ha disputado 72 partidos hasta la fecha. Su influencia dentro y fuera del campo ha hecho que esta renovación sea una prioridad para el director deportivo Andrea Berta y el resto del equipo directivo del Arsenal.
Construir una dinastía
La apuesta del Arsenal por fichar a Rice es la piedra angular de una estrategia más amplia destinada a construir una dinastía al estilo de los «Invincibles» de hoy en día. Al renovar de forma proactiva los contratos de estrellas como Saka, William Saliba y Gabriel, junto con talentos emergentes como Max Dowman, el club ha sentado unas bases sólidas que le permiten liderar actualmente la Premier League con siete puntos de ventaja.
Este compromiso a largo plazo por parte de la plantilla principal ha proporcionado la moral y la consistencia necesarias para disputarle el título al Manchester City.
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El nuevo núcleo del Arsenal
Desde el punto de vista táctico, Rice ha pasado, bajo la dirección de Arteta, de ser un pilar defensivo a convertirse en una fuerza dinámica que abarca todo el campo. Su capacidad para marcar el ritmo y cortar el juego ha sido el motor del estilo de fútbol dominante del Arsenal esta temporada. Al retener a un talento de talla mundial como Rice, el Arsenal está enviando un mensaje desafiante a la élite europea: el Emirates es ahora el destino final de los mejores del mundo, no un simple trampolín.
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