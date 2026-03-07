Getty Images Sport
Traducido por
El Arsenal hace historia con la titularidad del joven Max Dowman en un once repleto de juventud en el partido de la FA Cup contra el Mansfield
El Arsenal hace historia «poco habitual»
Arteta continuó con su audaz política de integrar a jugadores jóvenes en el primer equipo al dar a Dowman la oportunidad de ser titular en el partido de la FA Cup contra el Mansfield, de la League One. Arteta también alineó desde el principio al defensa Marli Salmon, de 16 años.
La presencia de estos dos jóvenes en el once inicial hizo historia, ya que el Arsenal se convirtió en el primer equipo de la Premier League en alinear a dos jugadores de 16 años o menos como titulares en cualquier competición.
La confianza de Arteta en los jugadores jóvenes
La decisión de incluir tanto a Dowman como a Salmon en la alineación titular se debe al rápido ascenso que ambos han experimentado desde la gira de pretemporada del club por Asia en 2025. Mientras que Dowman debutó con el primer equipo en agosto de 2025 en la victoria por 5-0 en la Premier League contra el Leeds United, el defensa hizo su debut con el primer equipo en diciembre, en la victoria por 3-0 del Arsenal contra el Club Brujas en la Liga de Campeones.
Gran elogio por el arduo trabajo de Hale End
En agosto del año pasado, Arteta elogió el excelente trabajo realizado por la academia del club, diciendo: «Esto demuestra el arduo trabajo que se ha realizado en la academia a lo largo de los años.
Especialmente porque estos jugadores están entrando en el primer equipo y rindiendo al más alto nivel sin tener ninguna experiencia profesional. Y eso es muy diferente de otros jugadores de grandes clubes que juegan con 17, 18, 19 o 20 años y tienen mucha experiencia previa, habiendo jugado en varios equipos.
Así que, una vez más, esto demuestra lo que ha hecho la academia, la preparación de estos jóvenes jugadores, su madurez y también la calidad que tenemos en esta plantilla para apoyar a los jóvenes, de modo que se sientan cómodos y rindan inmediatamente al más alto nivel. Por lo tanto, es un mérito de todos los que forman parte del club».
- AFP
Partido decisivo para los Gunners
El Arsenal ocupa actualmente el primer puesto de la tabla de la Premier League, con siete puntos de ventaja sobre el Manchester City, aunque su rival por el título tiene un partido menos. Tras este encuentro de copa, los Gunners centrarán su atención en la escena europea, donde el equipo de Arteta se enfrentará al Bayer Leverkusen en el partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones. Sin duda, Dowman buscará seguir contribuyendo al primer equipo de los Gunners durante el resto de la temporada tras haberse recuperado de su lesión.
Anuncios